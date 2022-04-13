«Добровольно сложили оружие»: Конашенков сообщил о пленении 1096 украинских морпехов

Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков утром 13 апреля заявил, что в Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морских пехотинцев. Среди них были раненые — им оказали помощь на месте, а затем направили в городскую больницу.

1026 пленных

«В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что среди сдавшихся — 162 офицера, а также 47 женщин-военнослужащих. Кроме того, 151 раненому украинскому военнослужащему на месте оказали первичную медицинскую помощь, после чего направили в горбольницу Мариуполя.

300 раненых

До этого о пленении украинских военных сообщил корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале. Он написал, что «наблюдает за процессом», как морпехи сдаются МВД и МГБ ДНР. В Минобороны заявили, что в Мариуполе добровольно сдались 1026 украинских военных В Мариуполе в районе металлургического комбината имени Ильича добровольно сложили оружие... 13 апреля 13:39

По словам корреспондента, среди пленных «300 раненых, 90 не способных передвигаться самостоятельно» людей.

«Здоровых может быть более 800. Если все завершится по плану, оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им Ильича, падет», — написал Сладков.

Он также опубликовал несколько фотографий с места событий.

«Выйти с белым флагом»

Вскоре информацию о сдаче в плен украинцев опубликовал и глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор», — написал он.

По его словам, «украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой», военнослужащие ВСУ «не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше». Глава Чечни считает, что украинское «сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось». Кадыров: в Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морпехов Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе... 13 апреля 11:26

«Действуют только отдельные малочисленные группы, которые почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам. Не стоит бояться. Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию», — призвал Кадыров.

В сообщении говорится, что «в недрах «Азовстали» в данный момент находится порядка двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь». Кадыров считает, что «для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой».

«Ваш шаг сегодня — это осознанный выбор во избежание лишнего и бессмысленного кровопролития. Обращаюсь к тем, кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите», — написал глава Чечни.

Бои за Мариуполь

Бои за Мариуполь идут с начала военной операции РФ на Украине. 7 марта силы ДНР сообщили о пересечении городской черты. Российские войска 2 марта окружили город и полностью заблокировали его 11 марта, об этом заявляли в Минобороны РФ. Со стороны России в боях участвует чеченский спецназ.

Боевые столкновения продолжаются в основном в районе «Азовстали», где, согласно информации народной милиции ЛНР, находятся около трех с половиной тысяч военнослужащих ВСУ. ВГТРК: более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале написал, что в Мариуполе... 13 апреля 08:43

11 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что, по его мнению, штурмовать подземные укрепления завода «Азовсталь» не имеет смысла.

«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать», — сказал Басурин в эфире Первого канала.

Новый мэр города Константин Иващенко, которого назначил глава ДНР Денис Пушилин, 7 апреля сообщил о потерях среди мирных жителей Мариуполя — это «около пяти тысяч человек». По его словам, украинский город в ходе военной спецоперации России покинули около 250 тысяч человек. Также он рассказал о разрушении 60–70% жилого фонда, около 10% зданий уничтожены полностью.

Украина и Россия регулярно согласовывают гуманитарные коридоры, по которым мирных жителей эвакуируют либо в сторону Киева, либо в сторону территорий, подконтрольных республикам Донбасса и РФ.