«Получил серьезные повреждения». Что известно о ЧП на крейсере «Москва»

Ракетный крейсер «Москва» во время учений в Черном море, 2022 год

Флагманский ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения вследствие пожара и взрыва боезапаса, сообщили в Минобороны России. Экипаж полностью эвакуировали, а пожар локализовали. В ведомстве отметили, что основное ракетное вооружение корабля не повреждено, а крейсер сохраняет плавучесть. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин уже получил информацию о ЧП. Предполагается, что именно этот корабль участвовал в атаке на остров Змеиный. По данным ТАСС, ожидалось, что корабль прослужит до 2040 года.

14 апреля около 2 часов ночи (мск) ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей из-за пожара, сообщили в Минобороны России. Указывалось, что экипаж полностью эвакуировали. Военная операция на Украине. День 50-й Австралия ввела санкции в отношении «Газпрома», «Транснефти» и еще... 14 апреля 14:37

Позднее в оборонном ведомстве рассказали, что очаг возгорания на судне локализован, открытого горения больше нет, а взрывы боеприпасов прекращены. Теперь Минобороны устанавливает причины пожара.

В сообщении также говорится, что крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено.

«Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт», — добавили в ведомстве.

Путину доложили о ЧП

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером. «Забудьте»: Зеленский отказался обсуждать демилитаризацию Украины Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам заявил, что считает необходимым... 05 апреля 14:25

«Разумеется», — ответил он на вопрос журналистов. Песков не стал уточнять, будут ли в связи с этим происшествием какие-либо поручения президента.

«Не могу вам ничего сказать, по линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему по всем событиям», — сказал он.

Песков также переадресовал вопрос о деталях произошедшего на крейсере в Минобороны. «Это тема министерства обороны. Я ничего не могу сказать», — отметил он.

Где именно произошло ЧП, Минобороны не сообщает, однако, по информации издания «Коммерсантъ», 10 апреля крейсер был замечен в Севастополе.

«Ъ» уточняет, что в открытых источниках не удалось обнаружить свидетельств от жителей Севастополя о пожаре или взрывах в бухтах города.

Чем известен ракетный крейсер

«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава», а 1996 году судно получило свое нынешнее название. «России нужны океанские корабли – крейсеры, фрегаты, авианосцы» России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот, заявил на форуме «Армия-2021» президент России... 02 января 18:21

Длина корпуса — более 186 м, скорость полного хода — около 60 км/час. На крейсере установлены универсальный зенитно-ракетный комплекс, вооружение для борьбы с подводными лодками и оружие для самообороны. Основное ударное вооружение корабля составляют 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».

В 2015 году крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью средств ПВО. 22 июля 2016 года флагман наградили орденом Нахимова.

В 2020 году крейсер после ремонта спустили на воду. Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе утверждал, что корабль прослужит до 2040 года.

«Для отечественных боевых кораблей первого ранга это станет одним из рекордов общего срока службы», — отмечал собеседник агентства.