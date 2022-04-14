Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Суд в Москве заменил Любови Соболь ограничение свободы шестью... 14:28
Принц Уильям признался Кейт Бланшетт, что в детстве любил... 14:24
Самедов: давно не видел такого боевитого «Реала», он может обыграть... 14:22
Адвокат Бадамшин раскритиковал идею создания Евразийского аналога ЕСПЧ 14:21
Рейтинг одобрения работы Байдена упал до рекордно низкого уровня 14:19
Очевидец смертельного ДТП с участием «скорой» в Твери... 14:18
В Госдуме предложили экс-украинским биатлонисткам выступать... 14:16
Bloomberg: Нидерланды не разрешают своим компаниям принять требование... 14:15
Внедорожник со «скорой» влетели в толпу людей... 14:12
«Бессмертный полк» может состояться на Украине при условии... 14:10
Армия

«Получил серьезные повреждения». Что известно о ЧП на крейсере «Москва»

В Минобороны сообщили, что крейсер «Москва» буксируют в порт после пожара

Слушать
Остановить
close
100%
Ракетный крейсер «Москва» во время учений в Черном море, 2022 год

Ракетный крейсер «Москва» во время учений в Черном море, 2022 год

Иван Родионов/РИА «Новости»
Флагманский ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения вследствие пожара и взрыва боезапаса, сообщили в Минобороны России. Экипаж полностью эвакуировали, а пожар локализовали. В ведомстве отметили, что основное ракетное вооружение корабля не повреждено, а крейсер сохраняет плавучесть. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин уже получил информацию о ЧП. Предполагается, что именно этот корабль участвовал в атаке на остров Змеиный. По данным ТАСС, ожидалось, что корабль прослужит до 2040 года.

14 апреля около 2 часов ночи (мск) ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей из-за пожара, сообщили в Минобороны России. Указывалось, что экипаж полностью эвакуировали.

Позднее в оборонном ведомстве рассказали, что очаг возгорания на судне локализован, открытого горения больше нет, а взрывы боеприпасов прекращены. Теперь Минобороны устанавливает причины пожара.

В сообщении также говорится, что крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено.

«Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт», — добавили в ведомстве.

Путину доложили о ЧП

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером.

«Разумеется», — ответил он на вопрос журналистов. Песков не стал уточнять, будут ли в связи с этим происшествием какие-либо поручения президента.

«Не могу вам ничего сказать, по линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему по всем событиям», — сказал он.

Песков также переадресовал вопрос о деталях произошедшего на крейсере в Минобороны. «Это тема министерства обороны. Я ничего не могу сказать», — отметил он.

Где именно произошло ЧП, Минобороны не сообщает, однако, по информации издания «Коммерсантъ», 10 апреля крейсер был замечен в Севастополе.

«Ъ» уточняет, что в открытых источниках не удалось обнаружить свидетельств от жителей Севастополя о пожаре или взрывах в бухтах города.

Чем известен ракетный крейсер

«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава», а 1996 году судно получило свое нынешнее название.

Длина корпуса — более 186 м, скорость полного хода — около 60 км/час. На крейсере установлены универсальный зенитно-ракетный комплекс, вооружение для борьбы с подводными лодками и оружие для самообороны. Основное ударное вооружение корабля составляют 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».

В 2015 году крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью средств ПВО. 22 июля 2016 года флагман наградили орденом Нахимова.

В 2020 году крейсер после ремонта спустили на воду. Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе утверждал, что корабль прослужит до 2040 года.

«Для отечественных боевых кораблей первого ранга это станет одним из рекордов общего срока службы», — отмечал собеседник агентства.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+