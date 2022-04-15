«НАТО просто окружает российский Балтийский флот»

Корабли НАТО вошли в Балтийское море, где примут участие в учениях. Ранее в СМИ появились сообщения, что членами НАТО могут стать Швеция и Финляндия. «Газета.Ru» разбиралась, как скажется членство этих стран в альянсе на Балтфлоте России.

«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Они примут участие в учениях с государствами-партнерами и странами-союзниками. Основная задача военных альянса – продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря», – рассказала эстонская телерадиовещательная компания ERR. «США нашли новый способ борьбы с беспилотниками. Он не работает» США испытали систему High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) с лазерной пушкой, которую интегрировали... 14 апреля 20:32

В состав группы входят: флагман, нидерландский фрегат HNLMS De Zeven Provincien, германское судно-заправщик FGS Berlin, британские фрегаты HDMS Peter Willemoes и HMS Northumberland, а также германский корвет FGS Erfurt.

До этого шведские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в июне 2022 года планирует подать заявку на вступление в НАТО. Позицию по вступлению в альянс обсудят на специальном съезде правящей партии Швеции 24 мая.

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что страна рассматривает все возможности отношений с НАТО и обсуждает этот вопрос с коллегами из Финляндии. Также министр сообщила о недопустимости того, чтобы Москва каким-либо образом угрожала Стокгольму и Хельсинки.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что парламент страны обсудит членство страны в НАТО. Она выразила надежду, что этот вопрос решится к лету.

При этом еще в феврале госсекретарь Швеции Карин Валленстен говорила, что страна не стремится вступать в НАТО, а планирует продолжать сотрудничество с альянсом на двусторонней основе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что правительства Швеции и Финляндии должны осознавать, к чему может привести предполагаемое вступление в НАТО. «Они автоматически окажутся на натовской «передовой». Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета», – предупредила Захарова.

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО и РАН Олег Барабанов в беседе с «Газетой.Ru» назвал стремление Швеции и Финляндии в НАТО политическим решением, поскольку на эти страны «никто не собирается нападать». «Практической выгоды от этого не будет. Но и вреда тоже не будет», – отметил Барабанов.

В свою очередь, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что хотя членство в НАТО предполагает, что в случае нападения на одну из стран альянса на ее стороне будут воевать все остальные, включая США, режим присоединения к военным действиям в случае конфликта «не вполне понятен». «Ничего недостижимого в мире нет. Турция может купить Су-57» Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57, если Конгресс США... 11 апреля 15:09

«Считается, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности обязывает страны-члены защищать любую страну альянса как себя в случае нападения. Но есть точка зрения, что на самом деле пятая статья не включает в себя такого автоматизма», – рассказал Лукьянов.

Военный эксперт, капитан 1 ранга в отставке Николай Павленко, отметил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс создаст «географически неблагоприятную для России ситуацию на Балтике».

«Если посмотреть на карту, то у России очень небольшие «островки входа» в Балтийское море. Это Калининград и Санкт-Петербург. С юга побережье контролируют Эстония, Латвия, Литва, Польша, отчасти Германия. А северное побережье до последнего времени было нейтральным – это как раз Швеция и Финляндия. Если они вступят в НАТО, то побережье Балтики на 80-90% будет контролироваться альянсом. Таким образом, НАТО просто окружает российский Балтийский флот. Это географически очень некомфортно», – объяснил Павленко.

Эксперт добавил, что на практике это может обернуться постоянным дежурством кораблей альянса у берегов Швеции и Финляндии. «Раньше такого не было, соответственно нашему флоту нужно будет все свои маневры с ними согласовывать – есть такая практика. Это неудобно и очень нервно. Балтика маленькая и «толпа» военных кораблей там убьет всю логистику, а может и к опасным инцидентам привести», – добавил Павленко.

При этом глобально для России в случае вступления в военный альянс Швеции и Финляндии военные угрозы вырастут не очень сильно, подчеркнул Барабанов.

По его словам, больше России угрожает вступление в НАТО именно Финляндии, а не Швеции. «Что касается влияния на Россию, то воздействие будет больше при вступлении в НАТО Финляндии, поскольку у нас с этой страной общая граница, и там тоже могут быть размещены натовские войска. От Швеции в нынешних условиях я не ожидаю больших изменений», – сказал Барабанов.

В то же время Федор Лукьянов отметил, что независимо от вступления Швеции и Финляндии в альянс, НАТО уже перешло к противостоянию с Россией.

«Ландшафт европейской безопасности за последние пару месяцев кардинально изменился и перешел в режим военного противостояния. Усиливается восточный фланг НАТО, перебрасываются американские силы, вооружения», – резюмировал Лукьянов.