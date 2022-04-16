На этой неделе в Вашингтоне прошли переговоры между США и Индией в формате «2+2», на которых американские политики пытались убедить индийцев отказаться от военного сотрудничества с Россией. Пойдет ли на это Нью-Дели – в материале «Газеты.Ru».

Во встрече с американской стороны участвовали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. С индийской – премьер-министр страны Нарендрой Моди (по видеосвязи), глава МИД Субраманьям Джайшанкар и министр обороны Раджнатх Сингх. «США нашли новый способ борьбы с беспилотниками. Он не работает» США испытали систему High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) с лазерной пушкой, которую интегрировали... 14 апреля 20:32

Блинкен по итогам встречи отметил, что США планируют стать для Индии «предпочтительным партнером в торговле, технологиях, образовании, в области безопасности и обороны». Госсекретарь заявил, что Вашингтон будет добиваться сокращения военно-промышленного сотрудничество Москвы и Нью-Дели.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Газетой.Ru» выразил сомнение в возможности реализации этой стратегии.

«У США нет такого масштаба поставок для Индии, что могли бы побудить эту страну присоединиться к санкциям, полностью изменив свою предыдущую политику. Принципы индийской внешней политики имеют совершенно рациональную основу. Главный их подход – они пытаются иметь дело со всеми и выжать из каждого партнера максимум», – рассказал Кашин.

С ним согласен бывший заместитель российского военного атташе в Индии, полковник в отставке Андрей Беляев.

«Даже больше того. США нечего предложить Индии кроме мелочи и старья. Например, они им продали в свое время вертолеты Sikorsky SH-60 Seahawk. Не самая плохая машина, да, но она из 1980-х годов. Западные страны от нее отказываются. А Россия продала Дели новейший комплекс С-400 – это совсем иной масштаб и иное отношение. Индийцы это прекрасно понимают»,

– рассказал Беляев.

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов объяснил, что на решения Дели о закупках военной техники у тех или иных государств влияют два фактора, первый из которых — страх положиться только на одного партнера. «НАТО просто окружает российский Балтийский флот» Корабли НАТО вошли в Балтийское море, где примут участие в учениях. Ранее в СМИ появились... 15 апреля 15:25

«Индийцы заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать свои закупки. У них есть очень печальный опыт – в свое время они ориентировались практически полностью на нас, и когда Советский Союз распался, индийцы оказались фактически без поставщика вооружения и с большими проблемами в плане поставки запчастей. Поэтому сейчас они будут что-то закупать у Израиля, что-то – у Франции, а что-то продолжат у нас», – считает Куприянов.

Второй фактор, по мнению эксперта, это наличие внутри Минобороны Индии «групп влияния, которые лоббируют интересы тех или иных поставщиков».

«В результате любой контакт является результатом тщательного балансирования и сложных внутренних процессов в недрах индийской оборонки: давайте уступим одному лобби и закажем машину у русских, а потом уступим другому лобби и закажем электронику к ним у израильтян, все склеим и получится отличный самолет для наших индийских нужд. Вот примерно так индийцы работают», – объяснил Куприянов.

По его словам, причины, по которым не удалось реализовать ряд проектов между Россией и Индией, связаны, в первую очередь, с нежеланием Москвы передавать Индии тот объем технологий, который бы устроил Дели.

«Скажем, выход Индии из программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft, совместный вариант производства Су-57) связан не с движением в сторону США, а с нежеланием вкладывать деньги в проект на ранней стадии без доступа к технологиям. В итоге индийцы решили, что вполне могут обойтись пока самолетами поколения 4+ и 4++, а когда мы все доделаем, они у нас купят Су-57 с локализацией производства на своих заводах»,

– добавил Куприянов.

Василий Кашин отметил, что индийцы не собираются становиться эксклюзивным партнером США и отказываться от сотрудничества с Россией.

«Индийско-российское партнерство основано на заинтересованности индийцев в России как в стране, которая, не представляя никакой угрозы и не имея с Индией политических противоречий, готова предоставлять на коммерческой основе технику, которую другие страны не будут предоставлять. Какие-либо попытки США повлиять на это не слишком перспективны, хотя бы потому, что любое сотрудничество с США в военной сфере сопряжено с обширным комплексом политических условий, и при отходе от этих условий следует мгновенный запрет на сотрудничество», – подытожил Кашин.