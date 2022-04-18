БТР из 1960-х и мины из 1950-х. Какое оружие США отправляют на Украину

Телеканал CNN сообщил, что Украина получила «первую партию оружия из нового пакета военной помощи от США». Ранее американский президент Джо Байден заявил о решении предоставить Киеву военную помощь на сумму в $800 млн. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, что войдет в пакет американской помощи.

Согласно опубликованному списку, США поставят Киеву 18 буксируемых гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. выстрелов к ним; 10 контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36; две РЛС обнаружения воздушных целей AN/МPQ-64 Sentinel; 300 комплексов барражирующих боеприпасов Switchblade; 500 противотанковых ракетных комплексов Javelin; тысячи «других противотанковых систем» (вероятно, имеются в виду ручные противотанковые гранатометы M72 LAW и М136 АТ4); 200 гусеничных бронетранспортеров М113; 100 бронированных автомобилей HMMWV; 11 вертолетов Ми-17; безэкипажные катера береговой обороны; 30 тыс. комплектов бронежилетов и защитных шлемов; более 2000 оптических и лазерных дальномеров; противопехотные мины М18А1 Claymorе; взрывчатку С-4. «США нечего предложить Индии кроме мелочи и старья» На этой неделе в Вашингтоне прошли переговоры между США и Индией в формате «2+2»... 16 апреля 14:24

Особо следует отметить 200 бронетранспортеров М113. Это легкий БТР для доставки пехоты на поле боя. На вооружение был принят в 1960 году. Техника широко применялась еще во времена войны во Вьетнаме. При этом он до сих пор формально состоит на вооружении ряда стран, включая США, хотя и постепенно вытесняется более современными машинами.

М11 способен перевозить до 11 бойцов. По всей видимости, ВСУ получают этот БТР в варианте M113A3.

В этой модификации существенно улучшены показатели бронезащиты и подвижности боевой машины, что обеспечило бронетранспортеру круговую защиту от огня 14,5-мм крупнокалиберных пулеметов, а в лобовой проекции броня M113A3 с дистанции 200 метров выдерживает попадание бронебойных снарядов от 20-мм пушек.

Интересно сравнить некоторые тактико-технические характеристики М113А3 и российского МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный), которым, по официальным данным, оснащены две отдельные мотострелковые бригады ВС РФ (138-я и 200-я), принимающие участие в специальной военной операции.

Вес: М113А3 – 14 тонн, МТ-ЛБ – 12 тонн.

Двигатель: М113А3 – дизельный шести цилиндровый V-образный жидкостного охлаждения с турбонаддувом General Motors 6V53T мощностью 275 л. с., МТ-ЛБ – ЯМЗ-238 мощностью 240 л. с.

Запас хода по шоссе: М113А3 – 480 км, МТ-ЛБ – 500 км.

Максимальная скорость по шоссе: М113А3 – 64 км/час, МТ-ЛБ – 61,5 км/час.

Удельная мощность (л. с./т): М113А3 – 18,8, МТ-ЛБ – до 24,7.

Как видно, по большинству характеристик обе машины сравнимы. Главным недостатком американского М113А3 часто называют слабое бронирование. В отечественном экспертном сообществе считается, что М113А3 сильно уязвимы перед 30-мм автоматическими пушками БМП-2, БМД-2, БМП-3, БМД-4М и БТР-82А.

В целом поставка 200 БТР М113А3 позволит повысить подвижность украинской пехоты, но этого количества боевых бронированных машин не хватит для оснащения даже одной механизированной дивизии.

Следующее, на что надо обратить внимание в очередном американском пакете военной помощи Украине – на 300 комплектов барражирующих боеприпасов типа Switchblade. Они уже поступили на Украину и уже отмечены первые случаи боевого применения Switchblade. Барражирующие боеприпасы этого типа изготавливаются и поступают на Украину в двух вариантах – марки 300 и марки 600.

Switchblade 300 представляет собой беспилотный летательный аппарат длиной порядка 600 мм массой около 2,5 кг. В носовой части помещены дневная и ночная камеры для поиска цели и наведения, а также приборы дистанционного управления. За ними находится сравнительно небольшая боевая часть. Полет БЛА осуществляется при помощи электромотора. Крейсерская скорость аппарата – 100 км/ч, возможно кратковременное ускорение БЛА до 160 км/ч. Малогабаритные аккумуляторы позволяют оставаться в воздухе не более 15 мин. Дальность действия Switchblade 300 достигает 10 км. «Американский «Жнец» на Украине станет «урожаем» для российских ПВО» Киев ведет переговоры о покупке в США тяжелых ударных беспилотников MQ-9 Reaper «Жнец». «Газета.Ru»... 17 апреля 21:08

Этот боеприпас поставляется в компактном транспортно-пусковом контейнере. Выброс изделия осуществляется сжатым воздухом.

Барражирующий боеприпас Switchblade 600 значительно крупнее. За счет увеличения взлетного веса до 23 кг удалось увеличить боевую часть и улучшить летные характеристики БЛА. Крейсерская скорость аппарата составляет 110 км/ч с возможностью ее увеличения на пикировании до 185 км/ч. Дальность действия БЛА Switchblade 600 достигает 40 км, а продолжительность полета составляет 40 мин.

БЛА Switchblade 600 может быть поражен, к примеру, ЗРК «Тор-М2». Однако по сравнению с БЛА зенитная управляемая ракета «Тора» стоит на порядок дороже, что может привести к изнурению сил противовоздушной обороны.

Что касается поставки 18 буксируемых гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. выстрелов к ним, то на данном этапе тип гаубицы не озвучивается. По некоторым сведениям, это скорее всего будет орудие типа М198 из наличия Сухопутных войск ВС США. 18 орудий – это всего лишь один артиллерийский дивизион трехбатарейного состава (по шесть гаубиц в каждом).

В свое время гаубица М198 была разработана для оснащения Сухопутных и Воздушно-десантных войск ВС США.

Производство гаубиц М198 началось в 1978 году. Орудие буксируется с помощью пятитонного тягача с колесной формулой 6x6, на котором располагается расчет из девяти человек и боеприпасы. Также возможна транспортировка гаубицы при помощи вертолетов СН-47С и СН-53Е. Дальность стрельбы М198 обычным/активно-реактивным снарядом достигает 22,4/30 км.

Следует присмотреться и к минам М18А1 Claymorе, включенным в состав американского пакета помощи. Это противопехотная мина направленного поражения. Claymorе далеко не новая мина, она была разработана еще в начале 1950-х годов. М18А1 устанавливается на четырех ножках на землю или же с помощью входящей в комплект струбцины может крепиться к местным предметам (стены, столбы, деревья). Мина комплектуется 700 стальными шариками. Радиус зоны поражения М18А1 Claymorе составляет 100 метров, а высота достигает двух метров.

Российские аналоги М18А1 Claymorе - противопехотные осколочные мины направленного поражения типа МОН-50/100/200. В МОН-200 количество готовых поражающих элементов достигает 900 единиц. Зона поражения МОН-200: дальность – 220 м, высота – до 10 м. То есть эти характеристики существенно превосходят ТТХ мины М18А1 Claymorе.