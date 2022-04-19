«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»

Украинский военнослужащий рядом с противотанковой ракетой Javelin позиции в Донецкой области, Украина, 18 апреля 2022 года

США поставили Украине около 7 тыс. ручных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. По оценкам американского издания Insider, запасы этого оружия у самих американцев сократились примерно на треть и сейчас составляют 20-25 тыс. комплектов. При этом боевые действия на Украине показали недостаточную эффективность этих комплексов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Противотанковый ракетный комплекс FGM-148F Javelin был разработан в 1989 году для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, беспилотников и легкомоторных самолетов). Инфракрасная головка самонаведения (ГСН) с охлаждаемой матрицей «видит» цель и обеспечивает ее захват в любое время суток. Поэтому после выстрела стрелок может сразу же поменять место дислокации, чтобы избежать поражения ответным огнем. «Опасность конфликта в Арктике перестала быть теоретической» В МИД России заявили, что активность НАТО в Арктике может привести к «риску непреднамеренных... 18 апреля 20:08

Поражение цели происходит тандемной кумулятивной боевой частью, способной пробить 600-800 мм брони. При этом ракета поражает танк или другую бронемашину в верхнюю часть, где броня наименее прочная.

«Джавелины» можно обмануть, создав ложные тепловые цели и дымовые завесы. Кроме того, для защиты от ПТРК используют активную защиту, которая взрывается навстречу подлетающему снаряду.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что боевые действия на Украине доказали неэффективность «Джавелинов» против боевой техники в условиях жилой застройки.

«Американцы эти «Джавелины» обкатывали на Украине против наших танков. Поставили 7 тыс. штук. Они должны были сжечь всю нашу технику уже несколько раз, но этого не произошло», – отметил Сивков.

Он добавил, что причин такой низкой эффективности американских ПТРК несколько, но главная – спорный алгоритм работы ГСН.

«Может быть, их применял не обученный личный состав, может быть, их уничтожили до того, как они попали в войска. Но факт остается фактом – в условиях Украины они оказались абсолютно неэффективным оружием, потому что сама концепция «Джавелина» – довольно сомнительна. Он бьет только по теплой бронетехнике. А если она холодная, то он уже ничего не сделает», – считает Сивков.

Он пояснил, что концепция «выстрелил и забыл», по которой создавался «Джавелин», требует, чтобы комплекс самостоятельно распознал цель и захватил ее. Без этого выстрел произвести невозможно. Многие другие ПТУР, например российский «Корнет», наводятся по лазерному лучу и бьют по любой цели, даже не обладающей видимостью в инфракрасном диапазоне.

«Из ПТРК с лазерной подсветкой мы можем выстрелить по любой цели. Куда направил, туда и попадет. Поэтому такие ПТРК часто используют для поражения дотов или укрытий снайперов. А «Джавелин» стреляет только по танку или про бронетранспортеру. Причем, если есть помеха, он уже не видит цель. Например, если рядом с танком что-то горит, «Джавелин» ударит по этому пожару», – объяснил Сивков.

По словам эксперта, плохую роль в условиях городского боя играет и способность «Джавелинов» поражать технику сверху.

«Когда бой идет в городской черте, мешают высокие дома. Если танк встанет под какой-то конструкцией, которая будет над ним нависать, «Джавелин» его уже не поразит, потому что врежется в эту конструкцию. Если есть задымленность, он за ней тепловое излучение танка может не зафиксировать. Тем более, что дым тоже горячий и может скрывать этот танк», – отметил Сивков.

В то же время руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов отметил, что для своего класса «Джавелины» вполне пригодные комплексы. «США нечего предложить Индии кроме мелочи и старья» На этой неделе в Вашингтоне прошли переговоры между США и Индией в формате «2+2»... 16 апреля 14:24

«Я считаю, что это вполне эффективное оружие для своего предназначения. Это же не для больших танковых боев. Это переносное оружие для пехоты. Тем более, что это достаточно простая система», – отметил Арбатов.

По его словам, американцы возобновят закупки «Джавелинов», когда уровень их запасов на складах достигнет 7-10 тыс. комплексов.

«Пока им оставшихся «Джавелинов» хватит, они же ни с кем большую войну против танков вести не собираются. Но если операция будет продолжаться еще несколько месяцев, им придется поставлять Украине дополнительные партии. Тогда они подумают о том, чтобы пополнить свои запасы и запасы своих союзников по НАТО», – отметил эксперт.

По его словам, большой необходимости в модернизации «Джавелинов» сейчас нет. К тому же, американцы, в отличие от российских военных, «просто так» не совершенствуют оружие.

«Мы, чуть что-то новое появляется, сразу внедряем и бесконечно повышаем качественные характеристики. А американцы делают это скачкообразно. Если накопятся техническое ноу-хау, которые позволит значительно увеличить и точность, и дальность, и снизить вес. А так попросту, чтобы получилось чуть-чуть лучше, деньги они не тратят», – пояснил Арбатов.

Константин Сивков, в свою очередь, пояснил, что модернизация «Джавелинов» резко повысит их стоимость.

«Сейчас американцы будут анализировать опыт применения и что-то делать, например, модернизировать головку самонаведения. Конечно, можно найти отличия спектра танка от спектра бронетранспортера, но это резко удорожит комплекс. Сейчас «Джавелин» стоит $200 тыс. долларов. Если на «Джавелин» поставить систему распознавания целей, то цена поднимется под $500 тыс. – миллион», - отметил Сивков.

Он добавил, что модернизация «Джавелинов» – не быстрый процесс с непредсказуемым результатом, который выгоден производителям военной техники.

«Им нужны оптико-электронные портреты нашей техники, чтобы она «светилась» при наведении. Надо расширять спектр работы головок самонаведения. Это большая работа, и еще неизвестно, что из этого получится. В любом случае это большая прибыль для корпораций», – заключил эксперт.