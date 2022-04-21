«ВСУ удерживают позиции». Госдеп не верит в потерю Киевом Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об «окончательном и бесповоротном» взятии Мариуполя российскими войсками. По его словам, город «планомерно зачищен», а остатки сил противника блокированы «под толщей бетона и железа» на территории завода. Ранее Владимир Путин приказал отменить штурм территории «Азовстали» и заблокировать «эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела». В Госдепартаменте США же заявили, что «украинские силы все еще удерживают позиции в Мариуполе», а президент Украины не исключает деблокирование города «военным путем».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь взят, а административное здание металлургического комбината «Азовсталь» находится под контролем. «Из «Азовстали» не вышел никто». Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил 21 апреля президенту России Владимиру Путину об освобождении... 21 апреля 13:54

«Мариуполь наш ... город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани, взято под контроль административное здание металлургического комбината «Азовсталь», которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Остатки сил противника блокированы под толщей бетона и железа на территории завода, сказал Кадыров, «и я уверен, что эти стены — последнее, что они увидят в своей жизни», заявил он.

По словам главы Чечни, с момента прорыва обороны города «такой исход был неизбежен». Он заявил, что противник многое предусмотрел, но не учел самого главного — «наших доблестных бойцов».

«Банальная недооценка привела к поочередному падению бандеровских укреплений», — заявил Кадыров. Он также обвинил украинскую сторону в использовании «бесчеловечных методов» в том числе в выборе огневых позиций в жилых домах и взятии в заложники мирных жителей.

Ранее Кадыров заявлял, что российские военные возьмут под контроль металлургический комбинат 21 апреля. «Все готово, стратегии готовы, воины готовы, только нужно время», — говорил глава Чечни.

По его словам, для всех «нормальных людей, которые живут и хотят жить в мире и согласии, это очень приятная новость». Также он заявил, что сдаваться противникам нужно было раньше.

«Деблокировать Мариуполь военным путем»

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что деблокирование Мариуполя может произойти военным путем, об этом он заявил во время брифинга вместе с премьер-министрами Испании и Дании. «РФ будет ждать ответа украинских переговорщиков». У Кремля возникли вопросы к Зеленскому Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского... 21 апреля 16:08

«Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно. Нам нужно соответствующее вооружение. Но мы думаем об этом», — заявил он.

Вторым путем, по словам Зеленского, может стать дипломатический и гуманитарный, который можно осуществить быстро. Украинский президент утверждает, что Россия отказалась от предложения обмена в Мариуполе по формуле «раненых на раненых».

В США не верят во взятие Мариуполя

В Госдепартаменте заявили, что «украинские силы все еще удерживают позиции в Мариуполе», а также назвали «дезинформацией» заявление о взятии города под полный контроль России.

«Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что выступление президента [Владимира] Путина и [российского] министра обороны для СМИ, которое мы видели в последние часы, является еще большей дезинформацией», — заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс в ходе брифинга.

Отмена штурма «Азовстали»

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу и приказал отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. «Устранение угроз России, исходивших из-за освоения Украины странами НАТО» 21 апреля директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что спецоперация... 21 апреля 09:39

«Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам»,

— сказал Путин. «Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — распорядился он.

Президент также поручил Шойгу еще раз предложить всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Шойгу на встрече доложил, что весь Мариуполь находится под контролем, а силы противника заблокированы на территории «Азовстали».

Глава Минобороны сообщил, что в течение двух последних дней Россия с 14 до 16 часов объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории завода.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что нахождение украинских формирований на «Азовстали» «никоим образом» не помешает налаживанию мирной жизни в Мариуполе.

Возможный итог блокировки «Азовстали»

Решение о блокировке территории завода продиктовано принципами гуманизма, считает член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В Пентагоне рассказали о поставках боевых самолетов на Украину Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина усилила свой военный потенциал в небе... 20 апреля 10:16

«С военной точки зрения при наличии в одном укрепленном пункте такого большого количества неприятеля, конечно, было бы эффективно путем нанесения ударов специальными ракетами, в том числе так называемыми вакуумными бомбами, просто замуровать в прямом и переносном смысле живую силу противника, которая там находится. Но количество жертв будет близко к 100% — это несколько тысяч человек, которые там находятся в настоящий момент», — сказал Попов в беседе с Lenta.Ru.

Он выразил мнение, что воплотить решение о блокировке в жизнь не будет очень трудно, несмотря на большую площадь завода, поскольку у российских войск есть все необходимые технические средства. Попов заявил, что противник будет массово сдаваться в плен, когда закончатся запасы чистой воды и продовольствия.

Крестный ход для вывода мирных жителей

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) предложил провести крестный ход от города Орехов в Запорожской области до завода «Азовсталь», чтобы забрать раненых и тела погибших, а также вывести мирных жителей. Зеленский объявил о начале «битвы за Донбасс» Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс». Он также рассказал... 19 апреля 09:48

«Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной пятницы (22 апреля 2022 года) до светлого Христова Воскресения (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия», – сказал митрополит Онуфрий.

В США в то же время заявили, что не планируют участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя.

«США не будут присутствовать на земле для помощи в эвакуации. Не будет и воздушного судна США в воздухе, чтобы это делать», — сказал представитель Пентагона в ходе брифинга.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предлагала союзникам по НАТО принять участие в эвакуации мирных жителей и раненых военных из Мариуполя, если Россия позволит это сделать.