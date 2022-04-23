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Армия

Военная операция на Украине. День 59-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 59-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие уничтожили укрепленный район в одном из населенных пунктов в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада стали поставлять Киеву то оружие, которое ему было нужно. Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта, среди них продукция Apple, Samsung и Tesla. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:47

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы Ка-52, уничтоживших технику и опорный пункт украинских войск:

08:43

Вашингтон и Брюссель обсуждают возможные шаги по снижению доходов России от поставок нефти в Евросоюз — Bloomberg со ссылкой на источники.

08:42

08:41

08:38

В Малайзии рассмотрят любой запрос российской стороны по поставкам полупроводников и электроники, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Бала Чандран. Малайзия, по его словам, одна из самых больших экспортеров полупроводников с ежегодным объемом в $8,7 млрд.

08:35

08:33

Генсек ООН после визита в Россию полетит на Украину и 28 апреля встретится с Кулебой и Зеленским — РИА.

08:30

«Страна. ua» со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию утверждает, что причиной крушения самолета Ан-26 в Запорожской области стал туман и низкая высота полета — РИА «Новости».

08:26

08:22

Отключить Россию от GPS можно, но технически очень сложно:

08:19

Первые сироты из ДНР переданы под опеку в российские семьи в Подмосковье:

08:17

Гуманитарное разминирование населенных пунктов в Харьковской области:

08:16

Европа и недели не протянет без российского газа — Медведев.

Еврокомиссия ранее направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против России санкции. Зампред российского Совбеза оценил «последовательность и принципиальность наших европейских партнеров».

08:15

Минпромторг РФ составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт, в перечень вошло около 200 брендов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на приказ министерства.

08:14

08:13

08:12

США, выстраивая единый с Евросоюзом санкционный фронт против России, судя по всему, обкатывают будущий механизм сдерживания Китая, заявил РИА Новости диписточник.

08:11

В ЛНР сообщили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ — ТАСС.

08:09

Военная помощь, которую США предоставляют Украине, состоит из 700 барражирующих снарядов Switchblade, 90 гаубиц и 16 вертолетов Ми-17, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

08:07

По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укрепленный район в одном из населенных пунктов в Херсонской области.

В ведомстве утверждают, что «в качестве опорного пункта украинские боевики использовали здание местной средней школы, которое располагалось вблизи от жилых домов», передает ТАСС.

08:05

Рамзан Кадыров заявил, что новый отряд добровольцев отправился на Украину:

08:02

Страны Запада стали поставлять Киеву то оружие, которое ему было нужно — заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс».

«Наконец, нас услышали», — сказал он в видеообращении, отметив, что украинской стороне передают «именно то, что мы просили».

08:00

Здравствуйте, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о событиях 59-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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