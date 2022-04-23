«Турция фактически запретила НАТО морскую деблокаду Мариуполя»

ВМС США отказались от участия в операциях в Черном море. При этом ранее Турция закрыла пролив Босфор для прохода военных кораблей, что лишило Вашингтон возможности проводить какие-либо маневры в акватории. С чем связан этот запрет и к чему он приведет – в материале «Газеты.Ru».

Военно-морские силы США не планируют принимать участие в операциях в Черном море. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Таким образом он ответил на вопрос журналиста CNN о том, предпринимают ли США «усилия по морскому прорыву блокады Мариуполя». «Специально для Украины». В США создали дроны по заказу Киева В Пентагоне заявили, что поставят ВСУ более 120 ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА)... 22 апреля 19:32

Корреспондент CNN предположил, что решение Пентагона может быть связано в том числе с тем обстоятельством, что Анкара закрыла пролив Босфор для военных кораблей.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключается пропуск военных кораблей любых стран в Черное море, пока длится российская спецоперация на Украине. По его словам, Турция твердо привержена выполнению конвенции Монтре 1936 года о недопущении в Черное море военных кораблей в случае ведения боевых действий в регионе. Запрет касается как входа кораблей в акваторию, так и выхода из нее.

В какой степени подобный запрет коснется ВМС Украины, которые представлены большей частью патрульными катерами и вспомогательными судами, не совсем понятно – это каботажный флот.

У Черноморского флота ВМФ РФ более 50 вымпелов боевых кораблей, среди которых фрегаты, ракетные корабли, большие десантные корабли, которые являются кораблями дальней морской и океанской зоны. Всем им теперь запрещен проход через пролив Босфор. Но запрещен также и вход в Черное море для кораблей НАТО и США.

«Турция подобным решением с закрытием Черного моря для всех военных кораблей сыграла на руку России, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. – Сил флота в регионе вполне достаточно для обеспечения безопасности страны, а отсутствие кораблей США или Великобритании не будет отвлекать на необходимость их сопровождения, ведь каждый заход американского или британского эсминца требовал пристального к ним внимания. Угроз же Черноморскому флоту со стороны Турции, Румынии и Болгарии не существует».

Эксперт напомнил, что еще в марте в Севастополь прибыл сводный отряд из шести кораблей из состава Северного и Балтийского флотов с техникой и морской пехотой на борту. «Для нас усиление уже произошло, запрет нам не помешает», – добавил Дандыкин. «Большой танковый обман». Как немецкие Т-72 попадут на Украину Правительство Германии поставит Словении боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs, а та взамен... 22 апреля 16:26

В Москве оспаривать решение Анкары не стали. В НАТО же, напротив, позицией Турции были возмущены. Командование альянса просило Турцию ограничить проход лишь для российских кораблей, но сделать исключение для НАТО. Об этом сообщала газета The Times со ссылкой на источники в британском Министерстве обороны.

«Закрытие пролива Босфор не ослабит также российскую военно-морскую группировку в Средиземном море, – считает член Коллегии военных экспертов Максим Бегунов. – В ее составе находятся корабли всех соединений ВМФ России, а не только Черноморского флота, так что ротация сил и средств там продолжится в прежнем режиме. Возможно, что придется задержаться чуть дольше кораблям ЧФ, но и для них есть возможность пополнения боеприпасов и продовольствия в сирийском порту Тартус. Там же, скорее всего, будут менять экипажи».

Сирийский военно-морской транзит, считает Бегунов, также нарушен не будет, хотя и займет больше времени.

Российское оружие и военное имущество попадает в Сирию несколькими маршрутами. Основной – морской транзит через Черное море, через проливы Босфор и Дарданеллы и далее через Средиземное море и порт Тартус. Более длинный путь – северный, из Баренцева моря (Мурманск, Североморск), минуя Норвегию, Великобританию, Атлантический океан, пролив Гибралтар и далее через Средиземное море.

«Таким образом, Россия от этого решения Турции никак содержательно не пострадала, а вот позиции США и НАТО были существенно ослаблены.

Сейчас в США говорят, что и не хотели в Черное море в момент боевых действий, но это, очевидно, не так. Они демонстративно присутствовали в Черном море в момент конфликта в Осетии в 2008 году. Сейчас им запретили. По факту Анкара запретила НАТО рассматривать вариант с морской деблокадой Мариуполя, а такие призывы из Киева неоднократно звучали»,

– резюмировал Бегунов.