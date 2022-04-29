«Не ожидала стать вдовой в 23 года. Я хочу, чтобы он вернулся с Украины»

Американские СМИ сообщили о гибели на Украине 22-летнего наемника. А Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель одного британца и пропажу без вести второго. Предполагается, что они воевали на стороне украинских вооруженных сил.

22-летний американец

Гражданин США Вилли Джозеф Кансел погиб в понедельник, 25 апреля, сражаясь на стороне ВСУ. Эту информацию семья наемника подтвердила телеканалу CNN. Семья завербованного ЧВК американца сообщила о его гибели на Украине Гражданин США в составе частной военной компании (ЧВК) погиб на Украине, сообщает телеканал CNN... 29 апреля 10:27

22-летний мужчина работал на частную военную компанию (ЧВК). Мать Кансела рассказала, что работодатель отправил его на Украину и платил молодому человеку зарплату, пока тот сражался.

По ее словам, Вилли Джозеф – бывший морской пехотинец. Незадолго до начала специальной военной операции России на Украине он заключил контракт с ЧВК, а также продолжил служить офицером в исправительном учреждении Теннесси на своей постоянной работе.

Когда на Украине начались сражения, ЧВК стала искать наемников для отправки в зону боевых действий. Кансел согласился поехать.

«Он хотел туда отправиться, потому что верил в то, за что борется Украина. Он хотел быть частью этого, сдержать это (конфликт – «Газета.Ru») там, чтобы он не пришел сюда, и что, возможно, американским солдатам тогда не придется вмешиваться в ситуацию», — рассказала мать наемника.

Она добавила, что на Украине ее сын сражался вместе с солдатами «из самых разных стран». А люди, сообщившие ей о гибели Кансела, отметили, что его тело не нашли.

«С ним были люди, но они были бы убиты, если бы попытались забрать его тело с собой. Но мы хотели бы, чтобы он вернулся к нам», — пояснила мать.

У Кансела дома остались жена и семимесячный ребенок. Супруга убитого рассказала о своей утрате FOX News.

«Мой муж был очень смелым, он герой. Я не ожидала стать вдовой в 23 года или того, что наш сын будет расти без отца. Все, чего я хочу — это чтобы он вернулся домой, чтобы мы могли организовать нормальные похороны», — сказала вдова.

36-летний британец

В министерстве иностранных дел Великобритании подтвердили телеканалу Sky News, что на Украине был убит один гражданин страны, а второй пропал без вести. Предполагается, что они воевали против российских войск в качестве добровольцев, но официально эта информация пока не подтверждена: МИД королевства не предоставило подробностей о деятельности мужчин. На Украине погиб гражданин Британии, еще один пропал без вести Гражданин Великобритании погиб на Украине, и еще один пропал без вести. Об этом сообщает телеканал... 29 апреля 10:27

«Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит на Украине, и мы поддерживаем его семью… Нам известно о гражданине Великобритании, пропавшем без вести в Украине, и мы поддерживаем его семью. Мы срочно ищем дополнительную информацию», — сказал телеканалу представитель британского внешнеполитического ведомства.

В министерстве также не раскрыли, когда именно британский гражданин был убит, а второй пропал без вести.

Телеканал уточнил, что граждане Великобритании и другие иностранцы приезжают на Украину не только для участия в боевых действиях, но и для оказания гуманитарной помощи жителям страны.

Кроме того, Sky News удалось выяснить имя погибшего. Им оказался 36-летний Скотт Сибли. Знакомые рассказали, что до отправки на Украину мужчина служил в Королевском логистическом корпусе.

7 тысяч наемников

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украину после начала военной спецоперации РФ прибыли около 7 тысяч наемников из более чем 60 стран.

«Всего, по информации министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически 7 тысяч иностранных наемников из 63 государств», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании и Грузии. В МИД РФ назвали число иностранных наемников на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской... 28 апреля 12:39

3 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Запад нарастил отправку наемников на Украину.

«Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими Вооруженными Силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний», — рассказал он.

А президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей 27 апреля отметил, что количество иностранных наемников на Украине растет.

«Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую законодательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше появляется. В очередной раз опять несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности», — сказал президент.

Он подчеркнул, что совершаемым наемниками «злодеяниям» обязательно будет дана объективная юридическая оценка. «Но нужно уже сейчас поднимать все эти вопросы и на международном, и в том числе на парламентском уровне», — отметил глава государства.