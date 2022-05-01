«Слышны взрывы разной мощности»: в Белгородской области загорелся объект Минобороны

В Белгородской области произошел пожар на одном из объектов Минобороны России. Из-за возгорания были слышны взрывы. В результате пострадал один мирный житель, повреждены семь домов. О том, что произошло на границе с Украиной, — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что пожар на территории одного из объектов Министерства обороны России в регионе локализован: «Начинаем заниматься ликвидацией последствий».

По словам главы субъекта, завтра, 2 мая, вместе с рабочей группой он поедет на место, чтобы оценить ущерб, «провести соответствующие замеры и начать восстановительные работы».

Инцидент произошел на границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Из-за пожара повреждены семь домов вблизи военного объекта. Гладков пообещал максимально быстро их восстановить, все средства для этого имеются.

«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметил он, добавив, что жители хутора находятся в безопасном месте.

Корреспондент РИА «Новости» Кирилл Рубцов рассказал, что в 3-4 км от пожара «очень хорошо слышны взрывы разной мощности». Он также предположил, что на объекте несколько источников пожара, так как видно несколько клубов дыма.

В своем Telegram-канале военкор KP.ru Александр Коц показал видео пожара, которые ему присылали подписчики. Журналист сообщил, что мост через Северский Донец перекрыт в обе стороны.

Белгородская область находится настолько близко к границе с Украиной, что периодически жители некоторых районов слышат взрывы.

«В Белгороде все спокойно. Звуки доносятся со стороны Украины», – говорится в посте от 30 апреля на странице губернатора региона Вячеслава Гладкова во «Вконтакте». Жители Белгорода также периодически сообщают о работе системы ПВО над городом.

С начала спецоперации России на Украине Белгородская область подвергалась обстрелам ВСУ более 10 раз.

25 апреля Гладков сообщил об обстреле приграничных сел Нехотеевка и Журавлевка, из-за чего ему пришлось отложить командировку в Москву.

«После обстрела Журавлевки пострадало 14 домовладений, где-то посечены заборы, где-то окна, где-то пробило крышу. Проводим обследования и замеры. Как только здесь будет спокойная обстановка, поможем все восстановить», – написал он в своем Telegram-канале 26 апреля.

В Нехотеевке повреждены четыре дома, две машины, а также два фермерских амбара. Гладков также отметил, что старается «уговорить каждого выехать из села в более безопасное место». Но не все соглашаются, губернатору пришлось услышать и категорические отказы: «Тех, кто уезжать совсем не хочет, будем продолжать убеждать».

26 апреля губернатор сообщил о новом обстреле – теперь уже в селе Головчино Грайворонского городского округа. Пострадали несколько домов.

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«Самое главное для меня, что мирные жители не пострадали. Все остальное восстановим. Строительные бригады делают соответствующие замеры, вставляют окна и восстанавливают хозпостройки», – пообещал губернатор Белгородской области.

За все время обстрелов в регионе погиб один человек – военный священник, пострадали несколько гражданских, повреждены более 300 домов и построек. В девяти муниципальных образованиях, которые граничат с Украиной, отменили шествия «Бессмертного полка». Кроме того, до 10 мая в регионе продлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Гладков до этого же времени запретил запуск петард, фейерверков и салютов. Решение о проведении салюта в День Победы власти Белгородской области примут дополнительно.

Высокий уровень террористической опасности сохраняется в Курской, Воронежской (в двух районах) и Брянской областях.