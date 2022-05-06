«Успешно атаковала»: CNN заявил, что США помогали Украине нанести удар по крейсеру «Москва»

«Предоставили разведданные о его местонахождении»

«Когда в прошлом месяце Украина успешно атаковала ценный военный корабль России с помощью противокорабельных крылатых ракет, Соединенные Штаты оказали ей некоторую помощь. Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским контактам для подтверждения того, что это действительно «Москва». США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении», — сообщили CNN источники, знакомые с событиями. CNN: США предоставили разведданные, которые помогли Киеву атаковать крейсер «Москва» Когда в апреле Украина успешно атаковала военный корабль России с помощью противокорабельных... 06 мая 10:01

В статье говорится, что пока неясно, знали ли США о намерении Украины нанести удар по кораблю. Также отмечается со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты «не участвовали в принятии этого решения».

Авторы материала утверждают, что корабль «затонул после того, как 14 апреля в него попали две украинские крылатые ракеты, что нанесло серьезный удар по российским военным».

«Этот эпизод… отражает все более прогрессивную позицию администрации Байдена, когда речь идет об обмене разведданными с Украиной, что является частью более широкого политического сдвига, направленного на то, чтобы помочь Украине решительно победить Россию на поле боя и значительно ослабить ее вооруженные силы», — говорится в статье.

В статье также поднимается вопрос о том, где между США и Россией проходят «красные линии» относительно военной поддержки Украины.

«США в течение нескольких месяцев предоставляли украинским силам разведданные о передвижениях российских войск внутри Украины, в том числе перехваченные сообщения о российских военных планах. Они (Соединенные Штаты – «Газета.Ru») также предоставляют Украине информацию о своих морских данных, чтобы позволить им лучше понять угрозу, которую представляют российские корабли в Черном море, многие из которых запускают ракеты по территории Украины», — отмечается в статье CNN.

При этом источники телеканала подчеркнули, что для разведки США «есть четкие ограничения» в том, какие данные они готовы предоставить.

«Например, США пока отказываются предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри самой России. И хотя разведданные, которыми США делятся о передвижениях российских войск внутри Украины, могут включать такие детали, как транспортные средства и типы личного состава в определенном месте, США не предоставили Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников», — пояснили источники. Пентагон опроверг сообщения СМИ о передаче Киеву разведданных по крейсеру «Москва» В Пентагоне не подтвердили информацию о том, что США якобы передали украинской стороне информацию... 06 мая 10:01

В статье напомнили: ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что Соединенные Штаты не предоставляют «разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуют в принятии решений украинскими военными по целеуказанию».

Он добавил, что «Украина объединяет информацию», которую предоставляют американцы и другие партнеры, «с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, а затем принимают собственные решения и предпринимают собственные действия».

«Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае (с крейсером «Москва» — «Газета.Ru»)», — заявил Кирби.

20 апреля The Times сообщил, что американский разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon патрулировал акваторию Черного моря незадолго до того, как затонул российской крейсер «Москва».

Согласно данным британского издания, P-8 с кодом AE681B вылетел с авиабазы ВМС США на Сицилии и днем достиг черноморского побережья Румынии. В 16:27 по московскому времени он пропал с радаров в районе румынского города Валя-Нукарилор, примерно в 30 километрах от сухопутной границы с Украиной. Самолет не отслеживался в течение следующих почти трех часов. На радарах он снова появился в 19:23 в том же районе, где был замечен ранее. Через 19 минут P-8 снова пропал, а через 42 минуты снова появился возле румынского города Абруд, откуда вылетел обратно на базу. А вскоре поступили первые сообщения о повреждениях на крейсере «Москва».

Пожар на крейсере «Москва»

В ночь на 14 апреля Минобороны России сообщило о пожаре на крейсере «Москва». Согласно данным ведомства, из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, вскоре пожар был локализован, а взрывы прекратились. Однако крейсер получил серьезные повреждения. Экипаж был эвакуирован. Восемь матросов с крейсера «Москва» завершают лечение и вернутся в строй Матросы с затонувшего крейсера «Москва» скоро вернутся в строй после прохождения лечения. Об этом... 24 апреля 17:52

Затем министерство сообщило, что крейсер в результате полученных повреждений корпуса и в «условиях штормового волнения моря» затонул во время буксировки. 396 членов экипажа были эвакуированы, но один человек погиб, еще 27 пропали без вести «в ходе борьбы за живучесть корабля».

Флагманский крейсер Черноморского флота «Москва» был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода в 1976 году с изначальным названием «Слава». В 1979 году он был спущен на воду. В 1999-м его перебазировали в Севастополь. В 2008 году крейсер участвовал в операции России в Южной Осетии, нацеленной на «принуждение грузинских властей к миру», а с сентября 2015-го по январь 2016 года «Москва» прикрывала с морского направления авиабазы российских ВКС Хмеймим в Сирии.