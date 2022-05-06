«С трудом могут использовать западную технику». Как инструкторы НАТО обучают украинских военных

США и другие страны НАТО приступили к подготовке украинских военных. По словам пресс-секретаря Министерства обороны США Джона Кирби, тренинги проходят на территории Германии. Кроме того, по данным СМИ, обучение осуществляется в Польше, Словакии и других странах Восточной Европы. Чему учат военнослужащих украинской армии – в материале «Газеты.Ru».

«Соединенные Штаты начали подготовку украинских вооруженных сил к применению ключевых систем вооружений на военных базах США в Германии», – рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Успешно атаковала»: CNN заявил, что США помогали Украине нанести удар по крейсеру «Москва» Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил , что США предоставили разведданные, которые помогли... 06 мая 10:51

По его словам, подобные тренировки проходят не только в Германии, а «приблизительно в трех местах», однако отказался уточнить, где именно. Процесс подготовки включает применение артиллерийских орудий, обучение обращению с новыми радиолокационными станциями и бронетехникой, которые недавно были включены в американский пакет военной помощи Киеву.

Ранее американская газета The Hill со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что 20 военных Украины прошли в США недельный курс обучения использованию барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Замглавы Института США и Канады РАН, генерал-майор запаса Павел Золотарев считает, что особое место в подготовке занимает работа с системами разведки и целеуказания.

«Эффективность военной техники связана не с тем, что она громкая и далеко стреляет, а с тем, что она сопряжена с системами разведки, которая дает целеуказание, и с системами, которые позволяют по этим целеуказаниям наносить удары. Это самое сложное», – отметил Золотарев.

В свою очередь, военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что за пределами страны украинских военных могут готовить обращаться с более серьезными средствами вооружения, чем те, что сейчас официально поставляют Киеву страны Запада.

«Идет обучение владению немецкими танками «Леопард-1», артиллерии французского производства, американскими гаубицами. Обучение идет, в первую очередь, на территории Польши, но может быть задействована Словакия, Франция и Румыния. Есть информация в американских СМИ, что на территории США идет подготовка украинских пилотов на самолеты F-16»,

– рассказал «Газете.Ru» Евсеев.

По его словам, в общей сложности подготовку в зарубежных учебных центрах проходит несколько сотен украинских солдат и офицеров, которые затем должны будут передать полученные знания и навыки другим украинским военным.

Кроме того, утверждает Евсеев, западные инструкторы работают и на территории самой Украины, причем часть из них выполняют функции операторов зарубежных систем вооружения, в частности беспилотников.

«Если в течение восьми лет шла подготовка общевойсковая, то сейчас речь идет об обучении работе на западной технике. Инструкторы, кураторы, операторы-наводчики БЛА. Все они расцениваются Россией в качестве наемников», – отметил Евсеев.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на усилия западных инструкторов, большинство украинских военных «с трудом могут использовать западную технику». Что такое тероборона Украины и чем она воюет Росгвардия сообщила о ликвидации «диверсионной группы» и лидера украинской территориальной обороны... 05 мая 18:43

«Уже прошло три волны мобилизации. Каждая следующая мобилизация будет давать худший человеческий материал. Не очень понятно, как они будут использовать западное вооружение. Чтобы действовать в составе танковой роты, нужно обучаться хотя бы полгода. А если батальон совместно с артиллерией, еще дольше – потому что это уже межвидовое взаимодействие. Есть проблемы с использованием даже тех вооружений, которые уже поставлены. Если будет появляться более сложная техника, то при нынешнем качестве подготовки личного состава, не очень понятно, как этот будет работать», – отметил эксперт.

Павел Золотарев напротив считает, что подготовка украинских военных инструкторами НАТО может быть проведена «с высоким показателем эффективности» и за относительно коротки срок.

«Для подготовки украинских операторов западных боевых систем зарубежным инструкторам хватит одного месяца. Это вполне достаточно, чтобы «натаскать». У них всегда методика обучения направлена на практические навыки. Минимум теоретической нагрузки – глубины тут никакой особой нет, не требуется понимание процессов, которые там внутри происходят, самое главное – владение, уметь пользоваться», - подчеркнул генерал.

Евсеев, в свою очередь, усомнился в целесообразности подготовки по ряду направлений. «Я не очень понимаю, как можно обслуживать F-16 силами украинцев. Даже если будут подготовленные пилоты, нужен инженерный и технический персонал», – подчеркнул эксперт.

Политолог Валерий Волков считает, что часть программ обучения для ВСУ является не помощью, а только ее имитацией.

«США имитируют помощь в той части программ обучения, которые связаны с работой сложных систем. Обучить стрелять из ПЗРК или гаубиц M777 они могут. При этом США не будут обучать ВСУ обращаться со сложным и дорогим оружием. Такое оружие они Киеву не поставляют, а только намекают на поставки. Обучение украинцев летать на F-16 или управлять ударным беспилотником RQ-4 Global Hawk это только рекламная картинка», – считает Волков.