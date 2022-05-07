«Об этом заявляют сами азовцы»: на «Азовстали» заблокированы старшие офицеры стран НАТО

С территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе продолжается эвакуация: 7 мая были вывезены еще 50 гражданских. При этом в подвалах завода по-прежнему находятся старшие офицеры, «как минимум», из США, Франции и Великобритании. Об этом заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

С мариупольского завода «Азовсталь», заблокированного войсками ДНР и РФ, эвакуированы еще 50 человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

В ведомстве отметили, что число гражданских лиц, вывезенных с территории предприятия, достигло 176 человек.

Незадолго до этого советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил в интервью РИА «Новости», что на заводе вместе с украинскими военными могут находиться старшие офицеры из США, Франции и Великобритании – «как минимум».

«Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств. Об этом заявляют и сами азовцы [боевики полка «Азов», против которых в России возбуждено уголовное дело], и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть мы об этом можем судить со слов», – сказал он.

По его словам, косвенно на это указывают также попытки бойцов «Азова» вывести представителей других государств, а также «частые звонки» в Кремль президента Франции Эммануэля Макрона.

О том, что на территории могут находиться иностранные офицеры ранее сказал британский наемник, который сдался в плен ВС России в Мариуполе. «Не знаю никого из них лично, может быть один британец, он был в «Азове», Джон Хорден», – сказал он «Известиям».

Тем временем военный обозреватель Виктор Литовкин уверен, что страны Североатлантического альянса боятся, что другие государства узнают о том, что их военачальники участвуют в боевых действиях на Украине.

«И если эта правда окажется на поверхности, если она будет разнесена по всему миру в средствах массовой информации, что конечно не факт, что это случится, но многим руководителям государств будет мягко говоря не уютно», – считает Литовкин.

Политтехнолог Марат Баширов так же, как и Литовкин полагает, что НАТО сделает все, чтобы офицеры военно-политического блока, которые находятся вместе с националистами на «Азовстали», не попали в руки России.

Баширов также рассказал в стриме RT, что на территории металлургического комбината находится так называемая «Яма» – «одна из лабораторий, где проводились эксперименты».

«Как раз туда увозили тех заключенных, которые находились на поверхности в тюрьме, которую азовцы называли «библиотека», – добавил он. Сославшись на слова заключенных, политтехнолог сказал, что те, кого забирали в «Яму», никогда больше не возвращались.

«Объект «Яма» — это лаборатория или медицинский центр исследований — как раз находится в том же подземном городе, там восемь или девять этажей. Они его сейчас занимают для укрытия штабных офицеров, верхушки полка «Азов» и руководства ВСУ», – отметил Баширов.

17 апреля официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков со ссылкой на сдавшихся в плен солдат и офицеров ВСУ, сообщил, что на территории осажденного предприятия находятся до 400 иностранных наемников.

«Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады. Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены», – предупредил тогда российский генерал-майор.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Конашенкова, всего Киев привлек для участия в боевых действиях на Украине 6824 наемника из 63 стран. По его словам, наиболее многочисленная группа прибыла из Польши – почти 2 тыс. военных.

Еще в середине апреля Минобороны России планировало штурмовать «Азовсталь» для уничтожения националистов. Но 21 апреля на встрече с главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу российский президент Владимир Путин заявил, что штурм нецелесообразен и стоит окружить завод так, чтобы «муха не пролетела».

26 апреля во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Москве Путин согласился с тем, чтобы ООН и Международный комитет Красного Креста помогли в эвакуации гражданских лиц с завода. С 1 по 3 мая эвакуировано около 200 человек, включая мирных жителей, находящихся в домах около проходной комбината. 6 мая, Минобороны заявило, что с «Азовстали» вывезли еще 50 мирных жителей, в том числе 11 детей.