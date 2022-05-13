«Цель вступления Финляндии и Швеции в НАТО – контроль за российской Арктикой»

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение о подаче заявки на вступление в НАТО. В шведском парламенте слушания о вступлении в альянс назначены на 16 мая. В Кремле заявили, что такой шаг «угрожает безопасности России». Что Швеция и Финляндия могут дать НАТО – в материале «Газеты.Ru».

С Финляндией у России 1271 км общей границы, в том числе 1091 км сухопутной. От российского Выборга до ближайшего финского города Лаппэнранта всего 65 км. У Швеции границы с Россией нет, если не считать прямой выход по Балтике на Калининградскую область. «Белорусская армия не создавалась для наступления» Армия Белоруссии приведена в состояние повышенной боевой готовности. В Минске утверждают, что это... 11 мая 13:14

Принимая в состав НАТО Финляндию и Швецию, альянс пополнится незначительно, как по численности личного состава, так и по вооружениям и боевой технике. У Стокгольма армия, флот и ВВС насчитывают около 30 тыс. человек. Это шесть моторизированных бригад, в перспективе будет сформированная пехотная дивизия. На вооружении 120 танков «Леопард», 340 БМП Strf 9040, 48 самоходных 155-мм гаубиц «Арчер». ВВС представлены истребителями-бомбардировщиками JAS 39 Gripen, ударными вертолетами итальянского производства Austra Westland AW109. В составе ВМФ насчитывается пять дизель-электрических подводных лодок и девять корветов.

Армия Финляндии – Силы самообороны – также невелика. В ее составе 12 тыс. профессиональных военных и 22 тыс. призывников. На вооружении немецкие «Леопарды» (100 машин, плюс 100 на хранении). ВВС оснащены американскими истребителями-бомбардировщиками F-18/А и британскими штурмовиками Hawker Siddeley Hawk. Основа Военно-морских сил – минные заградители, сторожевые корабли и минные тральщики, общей численностью 30 единиц, самый новый из которых был построен в 2006 году.

«Состав сил вооруженных сил Финляндии и Швеции несопоставим в возможном противостоянии с российской армией. Финны и шведы пошли в НАТО по принуждению, в вооруженный конфликт с Россией они точно не пойдут, – рассказал «Газете.Ru» президент Коллегии военных экспертов, генерал-майор Александр Владимиров.

— Сам по себе блок НАТО очень серьезная военная организация, противостояние с ними повлекут серьезные последствия. И здесь нам нужно менять ситуацию от положения мирного времени к военному. Нас стараются окружить со всех сторон, значит нужны меры для противодействия, наращивания сил».

С этой точкой зрения согласен военный эксперт Владислав Шурыгин. «Больше вооружений»: на что пойдут выделенные США $40 млрд для Украины Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине в размере... 11 мая 09:41

«Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО баланс сил в регионе мало что изменит, – рассказал «Газете.Ru» Шурыгин. – У нас там базируется Балтийский и Северный флот, есть мощная группировка в Калининградской области и еще части Западного военного округа. Другое дело, что на территории этих стран могут быть размещены американские средства ПРО, входящие в структуру создаваемой в США системы европейской безопасности. Шведы и финны будут этому не очень рады, потому как новые объекты станут «меткой» для российских ракет. Никто не хочет попасть в прицел. Не думаю, что Финляндия и Швеция как-то укрепят альянс со стороны Скандинавии, но определенная угроза в любом случае возникнет и к ней нужно быть готовым».

В свою очередь, контр-адмирал Виктор Борисов считает, что цель, с которую Финляндию и Швецию завлекают в НАТО состоит в том, чтобы составить России военную конкуренцию в Арктике, где проходит Северный морской путь.

«Цель вступления Финляндии и Швеции в НАТО – контроль за российской Арктикой. Сейчас НАТО играет там через Норвегию. Да, у Хельсинки и Стокгольма нет выхода морского на Северный Ледовитый океан, но ведь США наращивает там свое влияние через создание авиационного «кулака».

Так, в соответствии с Дополнительным соглашением по оборонному сотрудничеству (Supplementary Defense Cooperation Agreement, SDCA) Норвегии с Соединенными Штатами американцы получили в свое распоряжение военную авиабазу и аэродром «Рюгге», военной авиабазу и аэродром «Сула», аэродром «Эвенес» и военно-морской базу «Рамсунн». В Вашингтоне считают, что этого недостаточно.

Военные аэродромы Финляндии и Швеции – выход для авиации американцев. Оттуда они будут наблюдать за нашим Северным флотом и Арктикой. Именно Арктика стане главным «полем битвы» в XXI веке. Там сосредоточенны колоссальные запасы природных ресурсов. Вот причина интереса», – рассказал адмирал.