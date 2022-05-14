«Украина рассчитывает на иностранную помощь». Зачем Киев штурмует крошечный остров в Черном море

Власти Украины продолжают предпринимать попытки вернуть остров Змеиный в Черном море, который был занят российской армией в ходе специальной военной операции. О стратегическом значении острова – в материале «Газеты.Ru».

Российская армия заняла остров Змеиный в первые дни проведения специальной военной операции на Украине. Гарнизон, состоящий в основном из украинских пограничников, после предупредительного огня кораблей российского флота предпочел сдаться. При этом, по данным украинских СМИ, за несколько дней до этого часть военнослужащих была эвакуирована. «Цель вступления Финляндии и Швеции в НАТО – контроль за российской Арктикой» Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение... 13 мая 17:51

Украинские пограничники имели на острове радиолокационную станцию «Буревестник-1» с дальностью обнаружения крупных морских судов в 40 морских милях (чуть более 74 км). Это оборудование позволяло им наблюдать как за морем, так и за устьем Дуная – до побережья Румынии от Змеиного 35-40 километров. Остров очень небольшой. Его территория составляет всего 20 гектаров (для сравнения, площадь московского Кремля – 27,5 гектаров).

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что Киев предпринял попытку захвата острова в канун 9 мая, и она якобы «закончилась катастрофой для ВСУ».

«Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», – заявили в российском военном ведомстве.

Неудачу при попытке возвращения Змеиного признали в Киеве. Более того, там не исключают нового штурма в будущем.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) ВСУ Кирилл Буданов заявил, что «Украину категорически не устраивает положение дел, когда остров Змеиный не контролируется нами». Объясняет он это тем, что речь идет о «стратегически важном пункте, который открывает Украине торговые морские пути и предоставляет дополнительные возможности для поставок вооружения с Запада».

«Остров Змеиный это в первую очередь хороший наблюдательный пункт. В советские времена здесь размещалась радиолокационная рота войск противовоздушной обороны и специальный отряд береговой системы наблюдения ВМФ, которые были оснащены новейшими средствами радиолокационного наблюдения, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Виктор Макаров. – В их задачу входило прикрытие подходов к Одессе со стороны моря и контроль воздушного пространства в этом регионе. Следили за активностью НАТО. Потом Змеиный, образно говоря, смотрел в другую сторону, и украинские военные обеспечивали уже интересы Североатлантического альянса». «Белорусская армия не создавалась для наступления» Армия Белоруссии приведена в состояние повышенной боевой готовности. В Минске утверждают, что это... 11 мая 13:14

Эксперт считает, что на Змеином теоретически возможно разместить российские станции радиолокационного наблюдения.

«Они будут отслеживать небо Румынии, которое используется как транспортный коридор для поставок иностранных вооружений Украине. Следить за прибрежной и морской обстановкой и фактически закрывать водный путь в направлении Одессы», – рассказал Макаров. При этом он отдельно отметил, что такое размещение «достаточно рискованно из-за попыток Украины постоянно атаковать остров».

Летом 2021 года президент Зеленский посетил остров, откуда руководил учениями украинского флота.

«На этом острове нельзя сконцентрировать сколько-нибудь значимые силы как по технике, так и личному составу, нельзя обустроить склады с боеприпасами. На острове нет аэродрома, приземляться могут лишь вертолеты, для больших кораблей нет причалов. А вот как наблюдательный и штабной пункт близ Одессы и побережья Румынии он вполне подойдет, дроны-разведчики опять же отсюда можно использовать», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Эксперт добавил, что стратегическое значение Змеиного именно в его местоположении.

«Это ключ к речным воротам юго-восточной части Европы – близость к дельте Дуная позволяет блокировать проход судов, которые используют эту реку. Поэтому Украина будет всячески стараться вернуть контроль над Змеиным и будет рассчитывать на иностранную военную помощь. Сомневаюсь, что армии НАТО поддержат Киев именно с использованием своих армий, но вот поставки вооружений наверняка Запад увеличит»,

– резюмировал Шурыгин.