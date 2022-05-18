«Главный враг государства – сатанизм». О чем еще сказал Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» и пообщался с журналистами. Он заявил, что спецоперация на Украине идет по плану, но в ее начале были допущены ошибки. Политик также сказал, что канцлер Германии ведет себя как шизофреник, а НАТО обвинил в сатанизме. Главные заявления Кадырова – в материале «Газеты.Ru».

Сатанизм и шизофрения

Кадыров считает, что страны НАТО пытаются разрушить культуру России, и обвинил Североатлантический альянс в сатанизме.

«Самый главный враг для нашего государства – это сатанизм. И они (страны НАТО – «Газета.Ru») делают все, чтобы нас расчленить и убить нашу культуру, полностью разрушить. Чтобы мы забыли свою историю, своих героев. Мы же видим, как они сносят памятники на Украине и в других местах. В Польше как они поступили с послом? Это нечеловеческие выходки, это сатанизм», — сказал Кадыров.

По его мнению, Россия сегодня «воюет не против Украины, а «против НАТО».

«Мы бы давно очистили Украину»

Кадыров уверен, что Вооруженные силы РФ давно «очистили» бы Украину, если бы не приказ президента сохранить население и города.

«Если бы президент не дал бы приказ максимально сохранить население и города, то мы бы давно очистили Украину. Мы — это объединенные вооруженные силы (страны — «Газета.Ru»). В этом вообще нет проблем», — считает глава Чечни.

Он также заверил, что спецоперация на Украине идет по плану.

«Ситуация спокойная, мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%. В начале были ошибки <…>, но теперь мы 100% идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», — заявил чеченский политик.

По мнению Кадырова, мобилизация в России не нужна, граждане сами должны сплотиться.

«Мне часто задают вопрос: правда, что будет мобилизация? А я отвечаю: никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизироваться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства», — убежден глава Чечни.

Позже он сообщил журналистам, что еще 200 добровольцев из Чечни отправились участвовать в спецоперации на Украине.

«Очень много желающих, сегодня 200 человек отправили добровольцев, из них большинство — русские», — рассказал глава Чечни, отметив, что чеченские солдаты хотят воевать «против шайтанов».

Кадыров также предположил, что сдавшихся украинских военных с завода «Азовсталь» можно обменять, но не «идейных бандеровцев».

«Военных можно обменять, но тех идейных бандеровцев ни в коем случае нельзя менять, они должны по закону быть наказаны», — сказал он.

Согласно данным Минобороны России на утро среды, за минувшие сутки с «Азовстали» сдались в плен 694 военных, в том числе 29 раненых. Всего за два дня сложили оружие 959 человек, среди них 80 раненых.

Дружба с Песковым

Глава Чечни также заявил журналистам, что дружит и всегда на связи с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

«На самом деле с Дмитрием Сергеевичем мы семейно дружим, но бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания», — сказал Кадыров.

Он уточнил, что после пресс-конференции Путина высказал его пресс-секретарю недовольство по поводу того, что чеченским журналистам не дали задать вопрос.

«Вопросы про меня такие провокационные, и он должен отвечать на эти вопросы. Это чисто рабочие моменты, а так, мы всегда на связи, переписываемся, дружим семейно. Его семья, дети приезжают в гости. Но некоторые люди думают, что вот Кадыров сказал про Пескова что-то, будет война, будут проблемы. Я должен защищать свой народ и свой регион», — отметил глава Чечни. Кадыров: мы сегодня воюем не против Украины, мы воюем против НАТО Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская армия сегодня воюет не против Украины, а против НАТО. Об... 18 мая 14:55

Накануне Песков, говоря о критике Кадырова в свой адрес, заявил, что они состоят в «очень добрых отношениях» и иногда «критикуют друг друга по-дружески».

«Моя большая ошибка»

Кадыров также заявил, что мог не допустить второй чеченской военной кампании, если бы «мыслил, как сегодня».

«Были недоработки. Я думаю всегда, если бы в 1996–1998 годах я бы мыслил, как сегодня, и знал бы ситуацию, как сегодня, — я бы уничтожил Басаева, Хаттаба и остальных. У меня тогда была возможность. И второй военной кампании не было бы. Вот это моя большая ошибка, что у меня не хватило ума и видения на это», — заключил политик.