«В Рамштайне был импульс, но он остыл»: США отказываются поставить РСЗО Киеву

Президент США Джо Байден сопротивляется требованиям Украины поставить высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО). Соединенные Штаты опасаются, что украинский конфликт затянется, сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

Гаубицы вместо РСЗО

Как пишет автор статьи, чиновники в Киеве говорят, что оружие может помочь в борьбе с Россией, но «Белый дом опасается эскалации». Politico: Байден опасается поставлять РСЗО на Украину Президент Соединенных Штатов Джо Байден на данный момент отказывается предоставлять вооруженным силам... 19 мая 12:30

«Украинские официальные лица все больше разочаровываются, что администрация Байдена сопротивляется предоставлению американских ракетных систем дальнего радиуса действия, оружия, которое, по словам Киева, имеет решающее значение», — говорится в статье.

По словам источников агентства, в Белом доме опасаются, что «оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России. А это «расширит и затянет» конфликт.

«В Рамштайне был импульс, но, похоже, он остыл», — сказал изданию один из сотрудников конгресса, знакомый с дискуссиями, которые состоялись в прошлом месяце в Германии, где представители 40 стран собрались, чтобы обсудить следующие шаги по вооружению Украины.

26 апреля на немецкой военной базе Рамштайн прошла встреча представителей более чем 40 стран. Участники мероприятия договорились о дополнительной помощи Украине, выделить ее согласились Великобритания, Германия, Канада и другие страны.

Представитель администрации Байдена на условиях анонимности сообщил, что две страны продолжают «активно обсуждать» вопрос об оружии, «но даже с учетом военной помощи на сумму 3,8 миллиарда долларов, которую США направили Украине с 24 февраля, не все, что просит Киев, может быть отправлено быстро».

«Мы должны принять решение о том, какие системы вооружений обеспечат наибольшую отдачу с помощью денег, которые конгресс выделяет на помощь Украине», — сказал чиновник. В Пентагоне заявили, что США поставляли оружие Украине задолго до спецоперации России Представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News заявил, что США поставляли оружие... 11 мая 12:08

Он добавил, что из-за сокращения пакета финансирования в последние недели в Белом доме решили, что эффективнее было бы направить Киеву 90 гаубиц M777, чем меньшее количество РСЗО.

«Страшные последствия»

В статье также говорится, что в течение последних нескольких месяцев США «незаметно предоставили Украине более старые реактивные системы залпового огня советской эпохи» со складов союзников. Но Киев продолжает настаивать на поставках более точных и мощных американских систем.

«В Белом доме сохраняются опасения, что отправка этой системы или ее родственной высокомобильной артиллерийской ракетной системы может быть воспринята Кремлем как эскалация, учитывая большую дальность действия и большую разрушительную силу этого оружия», — отметили авторы материала.

Politico также сообщает, что реактивная система залпового огня M270 была впервые произведена для армии США в 1983 году и была разработана специально для оперативного запуска 12 ракет и быстрого отъезда для перезарядки до того, как советская артиллерия сможет прицелиться. Система до сих пор используется более чем в дюжине стран, ее боеприпасы могут преодолевать расстояние в 20-40 миль. А самые современные ракеты могут пролететь более 100 миль.

«Официальные лица в Киеве жалуются, что чем дольше Запад колеблется по поводу отправки полного комплекта вооружения, в котором нуждается Украина, тем страшнее последствия для гражданского населения страны и тем больше времени это дает России для проведения фиктивных местных выборов в районах, которые она контролирует», — говорится в статье. БТР из 1960-х и мины из 1950-х. Какое оружие США отправляют на Украину Телеканал CNN сообщил, что Украина получила «первую партию оружия из нового пакета военной помощи от... 18 апреля 14:29

Авторы материала отметили, что Украина хочет быстро закупить вооружение, в том числе «танки, бронетехнику, системы дальнего огня (РСЗО, тяжелую артиллерию, самолеты, ракеты)».

А президент Украины Владимир Зеленский, выступая в этом месяце на виртуальном саммите лидеров «Большой семерки», заявил, что его страна «должна получить все оружие и всю оборонную технику, которые позволят победить тиранию, в частности M142 HIMARS, реактивные системы залпового огня M270 MLRS и другое вооружение, которое Украина запросила у могущественных государств».

На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News заявил, что США поставляли оружие на Украину задолго до начала специальной военной операции России в этой стране.

По его словам, первый миллиард долларов, который американский президент Джо Байден выделил для помощи Киеву, на самом деле включал помощь «со смертоносным оружием».

«Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев», — заявил Кирби.

Всего администрация Байдена уже поставила украинским военным оружие и предметы снабжения на сумму 4,5 млрд долларов, включая 3,8 млрд долларов после начала спецоперации, говорится в статье. Пакеты помощи включали гаубицы, ракеты, бронетехнику, радиолокационные системы, танки, камикадзе и дроны-разведчики.