«Сложили оружие 1908 человек»: Сергей Шойгу — про «Азовсталь»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на коллегии оборонного ведомства. Он заявил, что территория Луганской народной республики практически полностью взята под контроль, а на заводе «Азовсталь» сдались в плен 1900 украинских военнослужащих. Главные заявления Шойгу – в материале «Газеты.Ru».

Расширение контроля

По словам Шойгу, российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.

«Группировки российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», — сказал Шойгу.

Он также заявил, что Вооруженные силы Украины выдают «кратковременные успехи» за крупные.

«Терпя поражение на «земле», киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные», — добавил министр.

Он рассказал, что с начала военной спецоперации почти 1,4 млн мирных жителей были эвакуированы в Россию из «опасных районов» ДНР, ЛНР и Украины.

«Отмечу, что российские Вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры. С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 миллиона 377 тысяч человек», — сказал российский генерал.

По данным UNICEF (Детский фонд ООН), с февраля «общее число людей, вынужденных (в том числе за рубеж) из-за боевых действий, приближается к 14 млн». Как сообщили в организации, 8 млн человек были вынуждены переехать внутри страны.

«Нарастает напряженность»

Шойгу заявил, что украинские войска попытались вернуть остров Змеиный в канун Дня Победы, но операция обернулась «полным провалом».

«Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими Вооруженными силами ликвидированы более 50-ти военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера», — сказал министр.

Он добавил, что свыше 1900 украинских военных, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, уже сдались в плен. До них сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.

«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз — с трех до 45 в год. Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием», — рассказал Шойгу.

По его словам, США и НАТО одновременно наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у границ России. Кроме того, заявки на вступление в Североатлантический альянс подали Швеция и Финляндия – ближайшие соседи России.

«Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность», — заявил министр.

Шойгу рассказал, что в качестве ответа на угрозы до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений.

«Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», — пояснил глава Минобороны.

Министр добавил, что в текущем году войскам поставят более 2 000 единиц «современного вооружения и военной техники».

Российские беспилотники

Шойгу также сообщил, во время военной спецоперации Россия часто использует беспилотники. Глава Минобороны Шойгу заявил о нарастающих военных угрозах у западных границ России Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о нарастании военных угроз у российских границ... 20 мая 15:51

«За время операции налет (беспилотников – «Газета.Ru») составил уже более 25 тысяч часов», — подчеркнул Шойгу.

Он рассказал, что беспилотники ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника. Министр подчеркнул, что при этом не допускаются повреждения гражданской инфраструктуры и гибель мирных жителей.

«Полученная с помощью беспилотников информация передается потребителям в реальном масштабе времени. Это дает возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно», — добавил глава Минобороны.

Он отметил, что «в ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников». Применение таких машин позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.