New York Times невысоко оценила шансы Киева на военную победу

Группа авторов в статье в The New York Times выразила мнение, что военная победа Украины над Россией с возвращением территорий, которые Киев потерял за восемь лет, нереалистична.
«Решительная военная победа Украины над Россией, при которой Украина вернет все территории, которые Россия захватила с 2014 года, не является реалистичной целью», — сказано в статье.
По мнению авторов, заманчиво считать, что при должной американской и европейской помощи украинская армия способна отбросить Россию на позиции до начала военной операции. «Но это опасное предположение», – подчеркивается в материале.
По мнению газеты, несмотря на «небрежные» действия и планирование, Россия остается слишком сильной, а президент РФ Владимир Путин не будет отступать. Издание также предупреждает, что «воинственные» заявления американских политиков не способствуют приближению переговоров.
Как подчеркивается в публикации, США не могут изменить своей цели оказывать Украине военную и политическую поддержку. Однако ввязываться в полномасштабную войну с Россией по-прежнему не в интересах Вашингтона.
Кроме того, по мнению авторов, американское общество не будет вечно поддерживать действия властей США в этой области, поскольку инфляция для граждан является гораздо более серьезной проблемой, чем конфликт на территории Украины, а перебои с поставками продовольствия и энергоносителей, вероятно, будут усиливаться.
Реалистичный взгляд на ситуацию
В публикации утверждается, что президенту США Джо Байдену следует дать понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и украинцам, что у поддержки, которую готовы предоставить США и другие страны НАТО, есть пределы.
Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке его средств и того, сколько еще потерь Украина может понести, подчеркивают авторы.
«В конце концов именно украинцы должны принимать трудные решения... Если конфликт приведет к настоящим переговорам, именно украинским лидерам придется принимать болезненные решения о территориях», — отмечает издание.
Авторы статьи призвали «избавиться от эйфории, прекратить колкости и сосредоточиться на определении и выполнении миссии».
Украина планирует вернуть территории
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о планах вернуть под контроль Украины несколько регионов страны, включая Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области.
«Для меня принципиально, чтобы мы освободили Херсонскую область, причем максимально жестко и для коллаборантов, и для российских военных. Нам нужна акватория Азовского моря. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские», — сказал Подоляк.
Он также призвал к тому, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР на этих территориях «не было физически».
Ранее Подоляк попросил не предлагать украинским властям вводить режим прекращения огня с Россией. По его мнению, это невозможно без полного вывода российских сил с территории страны. Он также указывал, что Киев вышел из переговорного процесса с Москвой. Причинами такого решения Подоляк называл непонимание Россией «своей крайне негативной роли» и того, что военные действия идут «не по правилам и планам» Москвы. Он убежден, что РФ не достигнет поставленных целей на Украине.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».
В середине мая Минобороны РФ сообщило о выходе на границу ЛНР. Российские военные также заняли Херсонскую область Украины и юг Запорожской области, там появились военно-гражданские администрации. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял о намерении обратиться к Путину с просьбой о включении региона в состав России. При этом он отмечал, что «никаких референдумов» проводить не планируется.
Некоторые представители российских властей также высказывались в пользу вхождения в состав РФ территорий, занятых во время военной операции. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что Херсонская и Запорожская области будут интегрированы в Россию и «займут достойное место в российской семье», а секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказывал мнение, что Россия «навсегда» останется в Херсоне. Глава Крыма Сергей Аксенов также утверждал, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей в границах одного государства с Крымом.