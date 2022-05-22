Полет через Арктику и Антарктику. Что может ракета «Сармат»

Первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в конце осени 2022 года. По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергея Каракаева, ракета сможет летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям. При этом в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия. Предполагается, что «Сармат» простоит на вооружении 50 лет.

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев. Военная спецоперация РФ на Украине. День 88-й Госсекретарь США намекнул, что Вашингтон не планирует налаживать отношения с Москвой. Постпред Крыма... 22 мая 09:51

Он пояснил, что возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса.

«От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», — сообщил Каракаев в эфире телеканала «Звезда».

Кроме того, командующий РВСН полагает, что в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата этого оружия.

«Те качества — энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса «Сармат» противоракетной обороны не существует, так как ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия», — добавил он.

Каракаев отметил, что один из элементов преодоления ПРО — сокращение участка разгона ракеты после старта. По его словам, «Сармат» разгоняется почти так же быстро, как и легкие твердотопливные ракеты при том, что он относится к тому типу, который медленнее набирает скорость.

Предполагается, что «Сармат» простоит на вооружении 50 лет, поскольку это позволяют характеристики ракеты и ее надежность. РВСН: ракета «Сармат» может летать через Северный и Южный полюс и по другим траекториям Командующий Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что... 22 мая 09:41

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, также были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс, пишет ТАСС.

Диапазон боевого оснащения «Сармата» расширен, в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Это удалось сделать благодаря энергомассовым характеристикам ракеты.

МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод Красмаш (входит в Роскосмос). По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.

Ожидается, что первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в конце осени 2022 года. «Испытания будут идти в течение всего года, хотя мы планируем поставить на боевое дежурство первые серийные ракеты в конце осени этого года», — сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, разработчики системы удовлетворены тем, что «Сармат» имеет колоссальную мощь и высокие технические параметры. «Мощь «Сармата» огромная. Другое дело — будем надеяться, что его никогда не придется применять», — сказал он.