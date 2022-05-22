«Блок НАТО недееспособен. США там может заблокировать обладатель кукурузника»

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в североатлантический альянс. Против выступили в Турции и Хорватии. «Газета.Ru» разбиралась, насколько эффективна сегодня управленческая структура НАТО.

Далеко не все государства-участники Североатлантического альянса рады потенциальным новым членам военного блока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не поддержит идею принять в НАТО Финляндию и Швецию. Турция заблокировала процесс рассмотрения их заявок. Полет через Арктику и Антарктику. Что может ракета «Сармат» Первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое... 22 мая 09:41

Эрдоган обосновывает такую позицию Анкары тем, что представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах». В частности, турецкий лидер указывал, что эти страны отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами, и также вводили санкции против Турции.

Помимо требований, связанных с РПК, Анкара требует снять с нее ограничения по экспорту оружия, снять санкции за покупку российских систем С-400 и вернуть ее в программу по производству американских истребителей F-35.

Турция не одинока. Президент Хорватии также выступил против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. Президент республики Зоран Миланович решил заблокировать вступление Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор пока, в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство. По мнению Милановича, сейчас боснийские законы ущемляют права этнических хорватов.

Кроме того, как считает хорватский лидер, «интересы Финляндии и Швеции, а также Украины не являются самой острой проблемой для Загреба».

Тем не менее, как считают в администрации президента США Джо Байдена, сомнения Анкары и Загреба будут сняты и страны НАТО единогласно примут решение о предоставлении членства Швеции и Финляндии. Байден неоднократно заявлял, что Финляндия и Швеция «отвечают всем критериям членства в НАТО».

В этой связи следует отметить, что пока все решения в Североатлантическом совете принимаются исключительно единогласным консенсусом. Таким образом, принятие решений и вступлении в ряды альянса каждого нового члена усложняется, а это делает НАТО откровенно неэффективной организацией.

Провести какое либо оперативное решение консенсусным способом в организации из тридцати участников трудно, а порой невозможно. Полет через Арктику и Антарктику. Что может ракета «Сармат» Первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое... 22 мая 09:41

Блок НАТО сегодня недееспособен. Любое предложение США, а это первая армия мира, там может заблокировать даже не Турция или Хорватия, а государство-обладатель самолета-кукурузника или двух мотопехотных батальонов, если оно состоит в блоке.

Нормальной эту ситуацию считать с точки зрения американских военных и политиков никак нельзя. Поэтому модернизация управленческих структур Североатлантического альянса в ближайшее время выглядит для Пентагона абсолютно необходимой.

Вариантов «апгрейда» НАТО в настоящее время просматривается несколько, но основных среди них два. Первый – принимать решения в Североатлантическом альянсе простым голосованием. В этом случае провести через НАТО проект, отвечающий, скажем, соображениям Белого дома, будет сравнительно легко.

Второй вариант – создать в рамках военного блока некий «совет директоров», в который входили бы несколько ведущих государств альянса. К примеру, в их число могли бы входить Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Германия. Францию, с ее особым мнением по любому военно-политическому вопросу, считают многие аналитики на Западе, включать в подобный совет директоров было бы нецелесообразно. Париж может пустить «под откос» любое решение, которое самым тщательным образом разрабатывали в Пентагоне.

В случае отсутствия системных реформ НАТО рискует превратиться в дискуссионный клуб, где процедура принятие даже элементарных решений может растянуться на долгие месяцы, что в условиях современной военно-политической обстановки может выглядеть для блока явлением просто смертельным.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).