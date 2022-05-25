«В военкоматах нет отбоя от желающих». В России разрешат служить по контракту до 65 лет

Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект, которые снимает ограничения по возрасту для тех, кто хочет записаться в армию по контракту. При этом авторы инициативы говорят, что в военкоматах России «нет отбоя» от желающих пойти служить. Раньше свой первый контракт могли подписать россияне не старше 40 лет и иностранцы не старше 30. В случае принятия нового закона, контрактники смогут служить до 65 лет.

Госдума одобрила сразу в трех чтениях законопроект об отмене возрастного предела для желающих подписать свой первый контракт на вступление в армию. Новый документ изменит статью 34 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

«По действующему законодательству его [свой первый контракт] вправе заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение будет снято: пойти служить в армии по контракту смогут и те, кто старше, — до окончания трудоспособного возраста», — пояснили в Госдуме.

Ограничения по возрасту сняли не только для россиян, но и для иностранных граждан. Трудоспособный возраст в России длится до 65 лет у мужчин, до 60 лет у женщин. Минобороны сообщило о нескольких фактах присутствия срочников на Украине Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал об... 09 марта 18:22

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что «надо укреплять вооруженные силы, помогать Министерству обороны». «Наш Верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы армия побеждала и повышала свою эффективность», — сообщил он.

На сайте Думы новость о принятом законопроекте появилась в 13.21 мск. Совет Федерации одобрил тот же законопроект спустя несколько минут, сенаторы проголосовали «за» в 13.26 мск. Инициативу поддержали 159 сенаторов, никто не выступил против, только один человек воздержался.

Этот законопроект внесли в Думу пять дней назад. Его основной автор — председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов («Единая Россия»), соавтор — депутат-единоросс Андрей Красов. Армия Украины увеличилась почти в три раза Против России на Украине обороняется 700-тысячная армия, сообщил президент Украины Владимир Зеленский... 22 мая 10:16

Картаполов уточнил, что отмена ограничений по возрасту позволит набирать в армию «специалистов востребованных специальностей». Пояснительная записка к законопроекту упирает на то, что российские военные используют «высокоточное оружие». А для его обслуживания необходимы высокопрофессиональные специалисты. Как указали авторы инициативы, достаточно опытными профессионалами в этой сфере становятся только к 40-45 годам.

«[Снятие возрастных ограничений] будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракту», — резюмировали авторы законопроекта.

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Как утверждает Картаполов, в России сейчас «нет отбоя» от тех, кто желает записаться в армию.

«Сейчас в военкоматах в Российской Федерации нет отбоя от граждан», — заявил депутат «Газете.Ru».

Он добавил, что снятие возрастных ограничений на службу по контракту поможет создать дополнительные рабочие места.

«Министерство обороны и представители всех силовых структур таким образом обеспечивают рабочие места для россиян», — сообщил Картаполов.

Депутат уточнил, что первый контракт граждане могут заключать на 2-3 года. Значит, когда закон примут, 47-летние и 48-летние смогут записаться в армию и служить по контракту, пока им не исполнится 50 лет. Затем военные смогут продлить свой контракт до 65 лет, если позволит военно-медицинская комиссия.