«Запад хочет заставить Москву платить за оружие для Украины»

Страны, входящие в НАТО, пришли к «негласному соглашению» отказать Украине в поставках некоторых видов вооружения, сообщило немецкое агентство DPA. Какое оружие альянс не хочет поставлять ВСУ и при каких обстоятельствах эта ситуация может измениться — в материале «Газеты.Ru»

По данным DPA, страны НАТО приняли некое «негласное соглашение» не поставлять на Украину ряд типов современного оружия и военной техники. Связано это с тем, утверждают источники в штаб-квартире альянса, что в НАТО «опасаются остаться безоружными в случае возможного прямого военного столкновения с Россией». При этом, подчеркивают источники, это якобы только «временное решение». Засада для ленд-лиза. Что помешает поставкам оружия из США на Украину В США принят закон о так называемом ленд-лизе для Украины, который подразумевает поставки... 26 мая 18:33

«Существует риск того, что поставки Киеву танков и самолетов могут спровоцировать ответную реакцию Москвы. Кроме того, ряд стран НАТО опасаются, что могут оказаться без поддержки других членов альянса в случае нападения», — утверждает собеседник DPA.

При этом в Чехии заявили, что в странах НАТО нет договоренности о том, что тяжелую военную технику не будут поставлять на Украину. Об этом рассказала глава минобороны Чехии Яна Чернохова. «Такой договоренности не существует, по крайней мере, я ничего о ней не знаю», — отметила она

Член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов считает, что отдельные страны Североатлантического альянса «близки к границе, за которой у них маячит дефицит оружия».

«Есть прямая аналогия с нынешними украинскими беженцами в Европе, которые требуют еду и одежду, и украинским правительством, желающим новых поставок вооружений и боеприпасов — они хотят получить все это бесплатно. Щедрость Запада, как выяснилось, имеет свои пределы», — утверждает Белоусов.

Эксперт напомнил, что Киев, начиная с 2014 года, настойчиво, но безрезультатно просил у Вашингтона американские зенитные ракетные комплексы Patriot и снятые с вооружения системы MIM-14 Nike-Hercules. Запросы были и на истребители F-16, танки «Абрамс», фрегаты и другое вооружение.

«В результате Киев получил ПТРК «Джавелин» и крупнокалиберные снайперские винтовки Barret, два списанных катера Береговой охраны. С началом военной операции ситуация изменилась, но опять же Украина большей частью стала получать либо еще советскую бронетехнику, либо те вооружения, которые не помогают изменить характер боевых действий. Нового тяжелого оружия за три месяца операции ВСУ не получили», — рассказал Белоусов.

Генерал-майор ВВС в отставке Валерий Коваль считает, что отказ НАТО поставлять тяжелую технику был «предопределен».

«Показательным была ситуация, когда Киев просил создать бесполетную зону, но получил отказ. Это означало, что у НАТО есть красные линии, за которые блок не перейдет. Очевидно, что есть некие негласные договоренности. Москва, например, до сих пор не бьет по центрам управления в Киеве, Украина не атакует газотранспортную систему. В рамках этих негласных договоренностей, скорее всего, есть и пункт о тяжелой технике. Если техника будет поставлена, то Москва, скажем, может атаковать железнодорожные развязки не единичным образом, как сейчас, а массово», — уверен Коваль. Взятие Лимана и слухи о сдаче Запорожья: сводка с Украины Город Лиман в Краматорском районе перешел под контроль войск России и ДНР. Накануне потерю... 27 мая 13:50

Генерал также отметил, что боевые самолеты Киеву не поставили даже устаревшие, хотя значительная часть ВВС Украины была уничтожена в первые недели проведения военной операции.

«Хотела помочь Польша, выразившая готовность передать Украине свои истребители МиГ-29, но у Варшавы был корыстный интерес — получить взамен этих старых советских самолетов более современные американские. В сделке было отказано, и поляки закрыли тему поставок», — сказал Коваль.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что поставки тяжелой, но не самой новой военной техники возможны, если будет найдено «адекватное бизнес-решение» и западные страны «гарантированно получат деньги».

«Те же немцы не спешат с отправкой танков «Леопард» и установок «Гепард». Они при этом говорят о поставках не через правительство Германии, а об оплате напрямую компаниям-производителям. Киеву прямо сейчас расплачиваться нечем, даже зерновые запасы на исходе. Долгосрочные кредиты не будут рассматриваться, ведь нет гарантии оплаты по счетам. Но в качестве активов, которые могут взять под залог, рассматривается иностранное имущество Украины», — рассказал Шурыгин.

Военный политолог Валерий Волков добавил, что есть и «крайний вариант оплаты».

«Российские золотовалютные запасы, заблокированные в США и других странах, могут пустить на оплату этой военной техники. Запад хочет заставить Москву платить за оружие, которое он поставляет на Украину. Понятно, что это опасно, что это вызовет самую жесткую реакцию в Кремле и пока на такой шаг Запад не идет. Но он его точно рассматривает», — резюмировал Волков.