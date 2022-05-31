«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что на территории завода «Азовсталь» нашли несколько «заблудившихся» военнослужащих ВСУ. А официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что во время обследования подземелья металлургического комбината был обнаружен заминированный фургон со 152 телами погибших солдат ВСУ.

«Заблудившихся отправили к товарищам»

Как сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев.Live», на территории «Азовстали» были «выявлены» несколько «заблудившихся» человек. Их «отправили к товарищам». Всего, согласно данным главы ДНР, были пленены еще три-четыре человека.

А Конашенков во время утреннего брифинга сообщил, что во время «обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь» российские военнослужащие обнаружили «изотермический фургон».

«В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. <…> во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», — заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России напомнил, что командование батальона «Азов» перед сдачей в плен публично попросило президента Украины Владимира Зеленского посодействовать тому, чтобы тела погибших забрали и помогли семьям их похоронить.

«Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината «Азовсталь» не поступало», — отметил генерал-майор.

Согласно его информации, полученной в ходе «допросов пленных боевиков «Азова», тела заминировали по приказу, поступившему из Киева. По словам Конашенкова, с помощью этой провокации украинские власти хотели «обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам».

«Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины», — заключил официальный представитель Минобороны России.

Находки следователей

Утром во вторник РИА «Новости» сообщило, что сотрудники Следственного комитета, приступившие к осмотру перешедшего под контроль Российской Федерации завода «Азовсталь», обнаружили коробку с самодельными взрывными устройствами на территории, которую раньше занимали украинские военные.

Согласно одной из версий следователей, солдаты ВСУ могли планировать использовать данные устройства диверсионно-разведывательными группами на территории Мариуполя. Как считают в СК РФ, на «Азовстали» изготовление таких взрывных устройств было бессмысленно, так как для минирования коридоров и помещений металлургического комбината у них были мины заводского производства.

Кроме того, следователи обнаружили на территории завода боекомплекты и вооружение иностранного производства, запасы продовольствия, разбитые смартфоны, ноутбуки и флэш-карты. А в подвальных помещениях были найдены места уничтожения униформы, амуниции и вооружения ВСУ.

«Каждый прятался в своем углу»

О полном взятии под контроль территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе Минобороны России объявило 20 мая.

«Территория комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», — сообщил тогда Конашенков.

Он уточнил, что с 16 мая сдались в плен 2439 военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. Пушилин заявил об обнаружении нескольких «заблудившихся» украинских военных на «Азовстали» Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что еще несколько «заблудившихся»... 31 мая 13:13

«Сегодня 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый «командир» «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — уточнил тогда Конашенков.

Об установлении контроля над «Азовсталью» и Мариуполем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.

26 мая официальный представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил, что всех спрятавшихся на «Азовстали» украинских военных найдут, а на полную зачистку завода потребуется две-три недели.

«Я в самом начале говорил, что <...> после его освобождения («Азовстали». — «Газета.Ru») произойдет полная зачистка в течение двух-трех недель, потому что территория большая, спрятаться есть где, плюс несогласованность общего командования на «Азовстали», она привела к тому, что каждый жил по-своему и каждый прятался в своем углу. Поэтому это возможно, что будут находить... Я думаю, что они и сами бы рады выйти, но они боятся. <...> Найдут всех», — заявил Басурин в эфире Первого канала.