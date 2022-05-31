В ходе спецоперации на Украине проходят боевое испытание многие образцы российских вооружений и боеприпасов. Одной из таких новинок стала противокрышевая противотанковая мина ПТКМ-1Р. Ее применение позволило сорвать контрнаступление ВСУ на херсонском направлении. Такие мины, по данным российского военного ведомства, уничтожили две бронегруппы противника. Как работает ПТКМ-1Р — в материале «Газеты.Ru».

В отличие от других противотанковых мин, ПТКМ-1Р поражает технику не подрывом ходовой части, а наносит удар в самую незащищенную и слабо бронированную часть боевой машины – ее крышу, отсюда и прибавка в названии «противокрышевая». Об этой разработке нижегородского ОАО «Завод им. Г.И. Петровского» стало официально известно в 2018 году, а серийное производство «прыгающих мин» для ВС РФ началось в 2021 году. «Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали» Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что на территории завода «Азовсталь» нашли... 31 мая 13:13

«Как и любая другая противотанковая мина, ПТКМ-1Р «сидит в засаде» – там, где ее установили саперы, на вероятном пути продвижения бронетехники противника. Однако ее задача не оказаться под гусеницей танка и совершить подрыв, а обнаружить и идентифицировать тяжелую технику с расстояния в 250 метров, дождаться ее приближения и нанести поражение с дистанции 50 метров. Выстреливание боевого элемента с массой взрывчатого вещества 2,8 килограмма из транспортно-пускового контейнера производится по баллистической траектории. Заряд поднимается в воздух и атакует цель, не оставляя шансов для маневрирования и уклонения от поражения. Танки ВСУ просто не ожидали, что мина может прилетать сверху», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Эксперт также отметил, что мину ПТКМ-1Р можно назвать «умной», она умеет «слушать» и распознавать цель, интеллектуально выбирая свою «жертву» – при заложенных параметрах мина не станет реагировать на автомобиль, а дождется танка или БМП.

«Это достигается за счет акустических и сейсмических датчиков, которыми оборудован пусковой контейнер.

Отсканировав цель, комплекс самостоятельно принимает решение о ее поражении. Сам боевой элемент оснащен инфракрасными и радиолокационными датчиками. Взлетев в воздух на несколько десятков метров, боевой заряд с применением радара и тепловизора, реагирующего на горячие выхлопы двигателя, наводится на цель и выстреливает в крышу башни кумулятивным ударным ядром»,

– добавил Белоусов.

Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил «Газете.Ru», что даже несколько ПТКК-1 могут перекрывать для движения техники противника значительные участки местности.

«Среди преимуществ новой мины можно назвать ее возможность контролировать крупный район. При выставлении нескольких боеприпасов можно перекрыть большую площадь на пути следования бронетехники. Особенно скрытые участки на пути следования бронетехники противника – вдоль проселочных дорог и в лесистой местности. Вероятность ее поражения будет крайне высокой. Эта мина содержит элементы «умной электроники», обладает наличием комбинированных средств обнаружения и опознания цели, что позволяет выбрать именно тот объект, который заложен в ее программе. Это такой скрытый охотник за танками, в отличие от неподвижных мин, где используется нажимной принцип срабатывания взрывателя», – рассказал Игорь Коротченко

С этой точкой зрения согласен военный эксперт Владислав Шурыгин. Германия почти прекратила поставки вооружений Украине Власти ФРГ за последние два месяца сократили поставки вооружений на Украину «до минимума», сообщают... 28 мая 23:59

«Особенностью нового комплекса ПТКМ-1Р является возможность его установки не на пути следования бронетанковых колонн, а немного в стороне, где их сложнее обнаружить особенно, если противник не ожидает такой атаки и не принимает мер безопасности. При грамотной установке новых «прыгающих» мин и их маскировке можно добиться максимального поражения тяжелой техники противника. Украинская армия, судя по всему, не знала о существовании таких российских мин, способных атаковать с расстояния в десятки метров», – рассказал «Газете.Ru» Шурыгин.

Аналогом российской ПТКМ-1Р можно назвать американскую мину М93 Hornet, которая выпускается с 1990 года

«Американская мина способна засекать цели с расстояния 100 метров. В ней также используются сейсмические и акустические датчики, которые отслеживают и идентифицируют цели вблизи места их установки. Боеприпас, вес которого составляет 450 грамм, аналогично атакует бронетехнику сверху вниз по отвесной траектории. Таким образом, российская прыгающая мина в два раза эффективнее по дальности и в пять раз мощнее», – заключил Сергей Белоусов.