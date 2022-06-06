«Поражать дроны ракетой С-300 — это как из гаубицы бить по воробьям»

Украинские военные жалуются на массовое развертывание российской армией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые блокируют работу беспилотных летательных аппаратов. В результате ВСУ потеряли не только ударную силу беспилотников, но и во многом утратили доступ к актуальным разведданным. Какие именно средства РЭБ используют российские военные, – в материале «Газеты.Ru».

«Украинская армия в вопросе проведения тактической разведки полагается на беспилотные летательные аппараты. Это имело ключевое значение в условиях господства в воздухе российской авиации. Информация со спутников НАТО для тактических нужд не всегда была доступна и актуальна. В последнее время украинские военные жалуются на массовое развертывание российской армией средств РЭБ, которые блокируют работу как ударных, так и разведывательных дронов», – сообщил американский портал Military Watch Magazine. «Уничтожить HIMARS и MRLS на Украине – критически важная задача для России» На этой неделе Соединенные Штаты официально объявили о поставке на Украину реактивных систем... 05 июня 12:02

На момент начала российской специальной военной операции Украина обладала целой линейкой беспилотных летательных аппаратов. Главной ударной силой были турецкие Bayraktar TB2, но также это были модели собственной разработки, в том числе БЛА «Горлица», «Лелека», «Стрепет», Spectator и еще ряд других. Уже в ходе операции ВСУ получили от США беспилотные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade.

«Нужно отдать должное украинским военным. Они внимательно изучали опыт всех последних конфликтов и оценили роль именно беспилотников как с разведывательным, так и с ударным потенциалом. Роль БЛА возросла за последние десять лет кратно. Эти «тихие убийцы» способны незаметно выходить на ударные позиции и поражать бронетехнику и живую силу, передавать информацию артиллерии. Противодействовать им достаточно сложно именно из-за их малозаметности, а еще по причинам военно-экономического свойства. Так, поразить дрон ракетой системы С-300 – это все равно что из гаубицы стрелять по воробьям», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир Попов.

Генерал отметил, что в этой связи в тактике противодействия беспилотникам более востребованными оказались средства противовоздушной обороны малой дальности, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). «Но наиболее эффективными оказались средства РЭБ, которые не сбивают БЛА прямым огнем, а приводят беспилотники в неуправляемое состояние и «роняют» их на землю», – добавил Попов.

Член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов считает, что Минобороны РФ в ходе спецоперации задействовала практически весь спектр средств РЭБ, способных снизить активность украинских беспилотников.

«Один из самых мощных комплексов, способных лишить навигации и связи корабли и самолеты, вывести из строя всю электронику их бортовых вооружений, это «Мурманск-БН». В 2017 году такой установили в Крыму. Радиус действия – до Средиземного моря. Понятно, что и вся территория Украины находится в его «прицеле». Понятно также, что гоняться за отдельными дронами – мелкая цель для «Мурманска». Есть другие средства, которые не менее эффективны. Например, комплекс «Ртуть-БМ» эффективен на площади в 20-50 гектаров. Создаются огромные участки, где БЛА работать не могут в принципе», – рассказал Белоусов «Газете.Ru».

Для нейтрализации украинских БЛА, по мнению Белоусова, могут использоваться системы «Красуха-4» и «Москва-1», которые парализуют наступательное и оборонительное оружие любых типов воздушных и наземных средств. «Будем наносить удары»: Путин пообещал ответить на поставки Украине дальних ракет Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва... 05 июня 13:35

«Комплекс «Красуха-4» подавляет наземные радары и авиационные комплексы радиообнаружения и наведения. Он также способен нанести радиолокационное поражение средствам связи. Очевидно, что он может блокировать каналы управления беспилотников. Комплекс «Москва-1», в свою очередь, в режиме пассивного электронного сканирования, не излучая радиоволн, контролирует пространство в радиусе 200 километров, обнаруживает не только самолеты и ракеты, но БЛА. После передает их координаты», – рассказал Белоусов.

Экс-офицер ГРУ, полковник запаса, специалист по радиолокационной борьбе Михаил Лавренчук в свою очередь отмечает, что на вооружении российской армии находятся не только стационарные, но и портативные и малогабаритные средства РЭБ.

«Это комплексы типа «Пищаль», «Сапсан-Бекас», «Солярис-Н», которые удобны и эффективны в использовании против беспилотников. «Пищаль», к примеру, весит всего 3,5 кг, внешне чем-то напоминает автомат с объемным кожухом вместо ствола, действует на 2 км в условиях прямой видимости цели. Принцип действия основан на дистанционной постановке помех на частотах спутниковых навигационных систем и каналов связи и управления.

«Сапсан-Бекас» «Солярис-Н» уже способны обнаруживать беспилотник на расстоянии до 10-15 километров. Они тяжелее, устанавливаются на автомобиль или БТР. Системы оборудованы по принципу «свой-чужой» и не оказывает воздействия на свои БЛА, которые внесены в базу данных комплексов», – сообщил Лавренчук.

Полковник выразил мнение, что ВСУ «переоценили роль дронов».

«Украина сделала слишком сильную ставку на беспилотники и поэтому проиграла. Российская армия свои средства РЭБ сейчас ориентирует именно против дронов. Беспилотники стали для Киева критически важным звеном, в том числе по линии разведки. Как только это звено выбили, система стала разрушаться»,

– считает экс-офицер ГРУ.