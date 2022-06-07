«Благодаря «Стрельцу-М» ВКС бьют по ВСУ с точностью до метра»

В ходе спецоперации на Украине российские военные используют комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М». Эта система способна передавать в реальном времени координаты малоразмерных замаскированных объектов противника от разведывательной группы самолетами тактической авиации. Как работает «Стрелец» – в материале «Газеты.Ru»

Комплекс «Стрелец-М» находится на вооружении российской армии с 2007 года в экспериментальном варианте в подразделениях военной разведки. Официально он упоминался как часть экипировки «Ратник», а его характеристики до сих пор частично засекречены. «97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле над территорией ЛНР Министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил... 07 июня 21:01

«Стрелец-М» представляет из себя носимый компьютер с периферией, распределенной по разгрузочному жилету разведчика. Масса комплекса составляет 2,4 кг. Он позволяет осуществлять целеуказание авиации и артиллерии путем выяснения координат цели с помощью мини-РЛС и лазерного дальномера

Особенность системы состоит в том, что комплексы «Стрелец-М» каждого члена разведывательной группы постоянно обмениваются информацией, дополняют и обновляют ее. Итоговая информация поступает руководителю разведгруппы и в реальном времени – командованию и конечным потребителям разведывательных данных, в том числе авиации.

«Визуально это лишь планшеты-навигаторы в руках спецназовцев, которые позволяют определить свое местоположение, а заодно вычислить координаты противника. С навигацией все более-менее понятно, привязка к местности доступна даже при помощи обычного «айфона» или другого аналогичного гаджета, а вот дальше начинается самое интересное.

Каждая единица комплекса «Стрелец-М» взаимодействует друг с другом. Смысл в том, что каждый боец, визуально наблюдая обстановку и обнаруживая противника или его объекты, отправляет эту информацию в общий центр. Собираются все данные, от местоположения человека до обнаруженных им объектов. Из этого складывается общая «картинка» обстановки.

Информация от разных комплексов «Стрелец-М» неоднократно проверяется и дублируется. В итоге ее точность приближается к 100%», – рассказал «Газете.Ru» доктор технических наук, генерал-майор ВВС в отставке, военный эксперт Леонид Тихонов.



Эксперт отметил, что «Стрелец» может выдавать рекомендации самостоятельно, анализируя сообщения всей сети, но окончательное решение принимает человек – командир подразделения.

«Ориентирование на поле боя имеет определяющее значение, равно как и сведения о местоположении противника. Принцип действия «Стрельца» в том, что каждый боец становится носителем полезной информации даже если выполняет индивидуальную работу на удалении, но посылает сигналы в режиме реального времени. Командир их суммирует и принимает решение на применение тех или иных огневых средств», – сообщил «Газете.Ru» бывший командир 31-й десантно-штурмовой бригады, полковник запаса Николай Никульников. Штурм Святогорска, бои у Попасной. Как продвигается спецоперация на Украине Минобороны России сообщило, что Святогорск почти взят под контроль. Продолжаются бои... 06 июня 21:15

Никульников особо отметил, что боец, у которого есть «Стрелец», может вообще не отвлекаться от выполнения своих боевых задач, вести огневой контакт с противником, но при этом он будет информатором для своей сети и держать в курсе командование, которое будет применять те или иные огневые средства, зная координаты противника.

В Минобороны РФ отмечают, что комплекс «Стрелец» в ходе специальной военной операции на Украине «позволяет осуществлять высокую точность применения оперативно-тактической авиации». Благодаря данным с земли, которые пилоты получают в автоматическом режиме, штурмовики и истребители-бомбардировщики с высокой точностью уничтожают замаскированные и малоразмерные цели, которые трудно обнаружить с воздуха или из космоса.

«Первое боевое применение комплекс «Стрелец-М» прошел еще в Сирии, где использовался в тандеме с бомбардировщиком Су-24М для проведения разведки и нанесения ракетно-бомбовых ударов. В ходе спецоперации на Украине этот комплекс обслуживает истребительную, бомбардировочную и штурмовую тактическую авиацию. Благодаря «Стрельцу-М» ВКС бьют по ВСУ с точностью до метра. Средствами спутниковой разведки такого эффекта достигнуть нельзя», – заключил Тихонов.