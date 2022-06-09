«Су-57 на Украине работает как истребитель шестого поколения США»

Российские военные задействовали в ходе специальной операции на Украине звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в «единую информационную сеть» с целью уничтожения объектов противовоздушной обороны. Что означает примените «сетевой» тактики – в материале «Газеты.Ru».

Истребители Су-57 прошли новый испытательный тест в реальных боевых условиях, создав «единую информационную сеть», которая позволила эффективно выявить и поразить цели, в том числе и средства ПВО. Об этом сообщил источник РИА «Новости». «Сувалкский коридор — страшный сон для НАТО. А России он не нужен в упор» Сувалкский коридор – гипотетический сухопутный коридор около 100 км, который мог бы соединить... 08 июня 20:48

Четыре самолета, оборудованных автоматическими системами связи с возможностью передачи данных в режиме реального времени, «взломали» систему противовоздушной обороны ВСУ, сами нанесли удары и дали точные координаты наземным средствам поражения.

Су-57, по классификации НАТО Felon («Преступник»), это многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный ОКБ им. Сухого в рамках комплексной целевой программы «ПАК ФА». Это первый и единственный российский истребитель пятого поколения. Самолет разработан для замены в российских ВКС тяжелого истребителя С-27. Свой первый полет он совершил 29 января 2010 года.

«Практика применения боевой авиации имеет большей частью групповой характер, за исключением «свободной охоты», когда истребитель выискивает противника в одиночку. Пара, звено, эскадрилья при вылете на боевое задание действуют коллективно, подстраховывая друг друга, и делятся полученной информацией. У Су-57 этот принцип абсолютизирован. Самолет не только получает информацию, но и анализирует ее и после анализа передает туда, где ей могут воспользоваться наиболее эффективно»,

– рассказал «Газете. Ru» военный эксперт, летчик, полковник запаса Александр Дробышевский.

Эксперт напомнил, что подобная схема в тандеме Су-57 и беспилотнка С-70 «Охотник» уже отрабатывалась в ходе учений в 2019 году.

«Тогда беспилотный аппарат совершил полет в автоматизированном режиме. Отрабатывалось взаимодействие между «Охотником» и самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя и, соответственно, расширения поля целеуказания для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО противника», – напомнил Дробышевский.

Как считает член Коллегии военных экспертов Сергий Белоусов, «сетевая» тактика использования Су-57 может, в частности, привести к появлению «бесконечной ракетной руки». «Благодаря «Стрельцу-М» ВКС бьют по ВСУ с точностью до метра» В ходе спецоперации на Украине российские военные используют комплекс разведки, управления и связи... 07 июня 20:53

«Особенность применения дальних средств поражения сегодня – отсутствие точной гарантии попадания. Самолет не заходит в зону работы ПВО противника, чтобы не быть сбитым, но поэтому и не имеет точных координат цели. Чтобы их получить, нужно подойти на расстояние работы РЛС. Теперь представьте, что впереди Су-57 идет «Охотник». А перед ним еще один. Цепочка может состоять из трех-четырех БЛА, да из скольки угодно. И вот по этой бесконечной цепочке Су-57 может получать любую информацию», – сообщил Белоусов.

В свою очередь, генерал-майор в отставке Анатолий Харчевский рассказал, что в этой схеме могут принимать участие не только БЛА, но и другие самолеты.

«В Сирии отрабатывалась взаимодействие Су-57 с Су-35. Речь шла именно о возможности формирования единого информационного пространства всей воздушной группировки при выполнении боевых задач. В «стае» тогда были задействованы три истребителя Су-35 и один Су-57. Они училась не наносить ракетно-бомбовые удары, а именно отрабатывали взаимодействие, автоматический обмен информацией для получения общей широкой картины как воздушной, так и наземной обстановки. И Су-57 играл роль не только «собирателя» информации, но и передачи ее другим самолетам уже в обобщенном виде», – рассказал генерал.

Военные эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», говорят, что по сути Cу-57 здесь использует «сетецентрический» принцип, который заложен в проектируемом в США истребителе шестого поколения – NGAD, Next-Generation Air Dominance, главной задачей которого называется как раз постоянный обмен информацией.

«Су-57 перешагнул рубеж самолетов собственно пятого поколения и может считаться по своему потенциалу уже истребителем шестого поколения. Конечно, подробностей мы не знаем. Но, судя по официальной информации, Су-57 на Украине работает именно как истребитель шестого поколения в том виде, как его представляют в США. То, что сейчас продемонстрировано в небе Украины – огромный шаг в развитии отечественной боевой авиации и тактики ее применения, подобных аналогов в мире еще не было», – заключил Белоусов.