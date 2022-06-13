Пушилин запросил у России дополнительные силы на фоне обстрелов Донецка

Дополнительные союзнические силы могут быть задействованы в Донбассе из-за усилившихся обстрелов Донецка и других городов ДНР со стороны Украины. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.
По его словам, украинские войска «в буквальном смысле слова перешли все грани» и используют «запрещенные методы ведения войны».
«Обстреливаются спальные и центральные района Донецка, также под огнем находятся другие города и населенные пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — сказал он.
По словам Пушилина, у ВСУ по-прежнему есть «достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары». В этой связи он рекомендовал главам республиканских министерств и ведомств «задействовать на рабочих местах минимальное количество людей, а основной персонал перевести на дистанционную работу». Аналогичная рекомендация дана частным фирмам.
Обстрел Донецка
Начавшийся 13 июня обстрел Донецка украинскими войсками стал самым мощным и продолжительным за все время вооруженного конфликта, передает ТАСС заявление представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За два часа выпущено почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении. В представительстве также заявили, что ВСУ «с интервалом в несколько минут» на протяжении минимум пары часов ведут огонь из артиллерии «натовского калибра 155 мм».
За день по Донецку выпущено более 100 снарядов, в том числе из установок РСЗО «Град» и «Ураган».
«По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, противник осуществил обстрел <…> со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Орловское с применением РСЗО БМ-27 «Ураган», выпустив по густонаселенному кварталу города ракеты с фугасной боевой частью 9М27Ф», — отмечается в сообщении.
Больше всего пострадали Киевский и Куйбышевский районы города – они расположены на западе, возле линии фронта. Обстрелян был также центральный Ворошиловский район.
13 июня в Донецке при попадании снарядов в Майский рынок в Буденновском районе погибло четыре человека. 22 мирных жителя получили ранения.
«Погибшие <…> — женщина с ребенком… Только что оказывали помощь раненым. Раненых много: осколки, ожоги. Еще неизвестно, сколько людей там», — передает РИА «Новости» слова советника главы правительства ДНР Яна Гагина.
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что основной целью специальной военной операции РФ на территории Украины является защита Донецкой и Луганской народных республик.
«В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции», — рассказал Песков.
При этом вопрос о дополнительной поддержке он переадресовал в Минобороны.