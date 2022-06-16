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Армия

Байден объявил о военной помощи Киеву еще на $1 млрд. Что вошло в список

Байден: США выделят дополнительную военную и гуманитарную помощь Украине на $1,2 млрд

Президент США Джо Байден заявил о дополнительной военной помощи Киеву в размере $1 млрд. В пакет войдут в том числе гаубицы и снаряды, боеприпасы для реактивных систем и противокорабельные ракеты «Гарпун». Также будут выделены еще $225 млн на гуманитарную помощь. В Пентагоне сообщили, что с 24 февраля Соединенные Штаты выделили Киеву на оборонные цели $5,6 млрд.

Американский президент Джо Байден подтвердил в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что США выделят Украине дополнительную военную помощь «еще на $1 млрд».

«Речь идет о дополнительных артиллерийских и береговых средствах обороны, а также боеприпасах для артиллерийских и современных ракетных систем, которые необходимы украинцам для поддержки своих оборонительных операций в Донбассе», – цитирует Белый дом заявление Байдена.

Вашингтон также продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям страны — на эти цели дополнительно выделены $225 млн. В пакет пошли «питьевая вода, важнейшие препараты и медикаменты, продукты питания, убежище и деньги семьям, чтобы те могли купить предметы первой необходимости».

«Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не поколеблются в нашей приверженности украинскому народу, который борется за свою свободу», – сказал Байден.

На сайте Минобороны США опубликован полный список дополнительной военной помощи Украине, который будет составлен из вооружений американской армии.

В него входят 18 гаубиц M114 калибра 155 мм, 36 тыс. снарядов калибра 155 мм, 18 тактических машин для буксировки гаубиц, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем, четыре тактических спецмашины.

Кроме того, для Украины будут закуплены ракетные системы «Гарпун» берегового базирования, тысячи защищенных радиостанций, тысячи приборов ночного видения, тепловизоров и другой оптики. Также в эту сумму входят финансирование обучения военных и обслуживание техники.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, американские власти понимают, какое вооружение необходимо Украине, так как Вашингтон поддерживает постоянную связь с Киевом. Он отметил, что иногда стороны связываются дважды в неделю.

Остин выразил уверенность, что в ходе активного конфликта «никогда не достаточно» вооружения, поэтому американская сторона не только старается прислушаться к просьбам украинской стороны, но и поставляет больше, чем нужно.

«Когда вы находитесь в бою, вы всегда думаете, что нужно больше, чем есть. Поэтому я понимаю украинцев, и мы будем стараться, чтобы у них было все необходимое», – пообещал министр обороны США.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила, что ВСУ пока получили лишь 10% оружия, которое было запрошено у западных стран.

«Возможности по вооружениям, возможности по количеству военнослужащих у России значительно больше. Сколько бы усилий ни прилагала Украина, какой бы профессиональной была наша армия, но без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну», – утверждала она.

Она также отмечала, что ВСУ ежедневно используют 5-6 тыс. артиллерийских снарядов, в то время как ВС РФ, по ее оценке, – в 10 раз больше.

С момента прихода к власти Джо Байдена США выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности. Из них около $5,6 млрд – с 24 февраля, когда началась спецоперация России.

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО не хочет, чтобы боевые действия на Украине закончились при помощи дипломатии. Он подчеркнул, что западные страны нескончаемым потоком поставляют ВСУ вооружения. Он считает, что это делается потому, что США и Евросоюз намерены «воевать с Россией до последнего украинца».

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