«Убывают в мир иной»: Минобороны подсчитало число иностранных наемников на Украине

Военнослужащий из Грузинского национального легиона принимает участие в военных учениях на Украине, 4 февраля 2022 года

В Минобороны России заявили, что поток иностранных наемников на Украину сократился. Более того, уже прибывшие массово покидают страну. Российское ведомство также обнародовало данные с точным количеством прибывших, уехавших и убитых наемников.

«Поток разворачивается»

В сообщении Минобороны России утверждается, что поток иностранных наемников на Украину «фактически разворачивается в обратную сторону». В ведомстве считают, что это связано с «нарастающим количеством военных провалов» Киева и «массовыми ежедневными потерями в живой силе и технике».

«Несмотря на усилия киевского режима и увеличению выплат, процесс убытия наемников в мир «иной» или обратно в страны своего проживания остановить киевскому руководству не удается. Недавние пустословные заявления о чуть ли не «20 тысячах» иностранцев, «сражающихся» против российских вооруженных сил, — обыкновенная ложь», — сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Ведомство «отслеживает и фиксирует» пребывание на Украине «каждого представителя этого интернационального сборища «всадников без головы».

«Более того, в наши базы учета внесены сейчас не только наемники, непосредственно участвующие в боевых действиях в составе украинских подразделений. Мы учитываем и инструкторов, прибывших для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минобороны, среди европейских стран «безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников» является Польша. С начала военной спецоперации на Украину из этой страны приехал 1831 человек, из которых 378 убиты, а 272 вернулись домой. За Польшей следует Румыния – 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте расположилась Великобритания — 422 прибывших, 101 убитый и 95 вернулись домой. Среди материков западного полушария лидирует Канада: 601 прибывший, 162 погибли, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыли, 214 погибли, 227 выехали.

С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего, 355 наемников, приехали на Украину из Грузии. Из них были убиты 120 человек, а 90 выехали за пределы Украины.

«Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыли 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779», — заключили в Минобороны. Польша лидирует по числу наемников, прибывших и погибших на Украине С началом спецоперации на Украину прибыли 6 956 наемников, уже уничтожены 1 956, уехали 1 779... 17 июня 14:22

20 тысяч иностранцев

13 июня глава Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили в беседе со Sky News заявил, что на стороне Украины воюют 20 тысяч иностранных добровольцев.

По его словам, около 3 тысяч из общего числа иностранных бойцов — британцы. Он добавил, что бойцы из США составляют третью по величине группу из иностранных добровольцев.

Мамулашвили также рассказал, что 70-80% иностранных наемников проходят через возглавляемый им Грузинский национальный легион (грузинское военное формирование, созданное в 2014 году во время конфликта в Донбассе), но только один из десяти зарубежных добровольцев остается в его батальоне. Остальные отправляются в Иностранный легион.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 2 июня, что с начала мая приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил фактически иссяк.

«По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысячи человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки», – сказал Конашенков. Установлена личность третьего пропавшего на Украине наемника из США Третьим пропавшим на Украине наемником из США оказался ветеран морской пехоты в отставке Грейди... 17 июня 12:15

Пленение наемников

В среду канал CNN сообщил, что два американца из штата Алабама – 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке из Таскалуса и 27-летний Энди Тай Нгок Хьюн из Хартселла, которые сражались на стороне украинских войск к северу от Харькова, пропали без вести. Есть предположения, что они могли быть захвачены в плен.

В пятницу телеканал сообщил о третьем пропавшим на Украине гражданина США — им оказался ветеран морской пехоты в отставке Грейди Курпаси.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, накануне что США не могут подтвердить данные о захвате американских наемников на Украине. По ее словам, в администрации американского президента не знают, где находятся указанные добровольцы и в настоящее время пытаются получить больше данных о них.

9 июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев — два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

Спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя приговор, заявил, что все иностранцы, воюющие в украинских войсках, имеют статус комбатанта.

«Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе вооруженных сил Украины, являются военнослужащими ВСУ. Согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов», — привело слова Николенко издание «Европейская правда».