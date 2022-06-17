«Польша планирует танковую операцию против Белоруссии. Это серьезно»

Польские власти купят у Франции понтоны PFM для переправы через реки тяжелой техники, в том числе танков. Сумма сделки оценивается примерно в $500 млн. «Газета.Ru» вместе с военными экспертами разбиралась, для чего Варшава закупает средства для преодоления водных преград и куда собирается направить свою армию.

Представитель Минобороны Польши заявил о заключении контракта с французской компанией CNIM на закупку для вооруженных сил страны 13 понтонно-мостовых парков PFM (Pont Flottant Motorisé, Моторизованный плавучий мост) на сумму $331 млн. «Подготовку новобранцев в армии США сократят, а стандарты снизят» 14 июня ежегодно отмечается в США как «День рождения армии». В этот день в 1775 году... 14 июня 21:08

Полное выполнение условий контракта должно будет завершиться до конца 2026 года. При этом польской стороне, кроме поставки запасных частей и обучения обслуживающего персонала, будет передана лицензия на производство PFM. Еще примерно $200 млн, согласно контракту, Варшава заплатит за лицензию, обслуживание и ремонт техники.



«PFM позволят преодолевать водные преграды польскими танками отдельно или на колесных платформах. Контракт на самоходные мосты является крупнейшей закупкой для инженерных войск с момента вступления Польши в НАТО», – говорится в пресс-релизе польского военного ведомства.

Грузоподъемность PFM составляет 70 тонн для гусеничной боевой техники и 96 тонн для колесной техники.

«В самой Польше, как и на территории других восточноевропейских стран, протекает большое количество разных рек и речушек.

Если мы посмотрим на восточную границу Польши, то увидим там реку Западный Буг, протекающую по территории самой Польши, Украины и Белоруссии. Именно ее форсировали немцы в 1941 году при наступлении на Брест. Есть еще в северо-восточной Польше и в Западной Белоруссии такая река как Нарев, правый приток Вислы. Если Варшаве для чего-то нужны понтоны, то для форсирования этих преград.

Это означает, что Польша планирует танковую операцию против Белоруссии. Это очень серьезно. Ни для каких других целей PFM Варшаве не нужны даже гипотетически», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Генерал добавил, что эта местность настолько сильно пересечена водными преградами, что понтоны являются «абсолютно необходимыми» не только для транспортировки танков, но и для подвоза боеприпасов.

«До сих пор поляки имели на вооружении своих инженерных частей понтонный парк PP-64 Wstęga («Лента»), скопированный с советских образцов. Он поступил на службу около 60-70 лет назад и был рассчитан на вес танка Т-55 или среднего танка Т-72. Это 40-46 тонн. Сегодня польские понтонные парки не выдерживают вес ни немецких «Леопардов», ни американских «Абрамсов», которые весят более 60 тонн. А закупка «Абрамсов» уже была анонсирована поляками», – напомнил военный эксперт Александр Зимовский. Гранаты не той системы. Почему ВСУ не может использовать оружие НАТО Западные СМИ фиксируют, что украинские военные не могут эффективно использовать образцы вооружения и боевой... 15 июня 21:27

Эксперт отметил, что поляки пытались разработать свою версию обновленного понтонного парка, но попытка оказалась неудачной.

«Пришлось объявлять международный тендер, первые торги состоялись еще в 2018 году, который выиграли французы из CNIM. Дальше шел процесс согласования. То есть это не какой-то внезапный контракт. Это был долгий план», – добавил Зимовский.

В Польше, в период нахождения там советской Северной группы войск, был дислоцирован один паромно-мостовой полк. В отличии от Группы советских войск в Германии (ГСВГ), где таких полков было шесть. В самой польской армии понтонные подразделения были представлены более слабыми понтонами и мостоукладчиками, которые обеспечивали преодоление водных преград шириной не более 20-40 метров.

«Предполагаемые к закупке французские понтоны RFM позволяют обеспечить переправу на расстояние до 100 метров и выдерживают вес танков «Леопард» и «Абрамс». Через Волгу их, кончено, не установишь, но вот через для форсирования Западного Буга они подходят просто идеально», – заключил генерал Попов.