Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ

Российская армия использовала на Украине высокоточную ракету «изделие 305», предназначенную для нанесения ударов по наземным целям вертолетами Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52М «Аллигатор». Ракета обладает повышенной точностью и способна работать в трех режимах поражения, гарантированно уничтожая цели на дальности 14 км. «Газета.Ru» разбиралась вместе с экспертами – как работает «изделие 305».

Новая ракета была «рассекречена» лишь в августе прошлого года, когда ее продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». В боевой работе ракету наблюдатели пока не видели, хотя она и прошла испытания в Сирии. «Россия найдет, где построить свой новый авианосный флот» Единственный в ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав флота... 19 июня 21:02

Любопытная деталь заключается в том, что эта ракета разрабатывалась коломенским «Конструкторским бюро машиностроения» (КБМ), входящим в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», в интересах и по заказу ФСБ России. Первоначально ее предполагалось использовать для оснащения вертолетов в ходе разного рода специальных операциях этого ведомства. Однако «изделие 305» оказалось настолько удачным, что им заинтересовались в Министерстве обороны и заказали партию ракет для своих нужд.

Из известных характеристик авиационной ракеты «изделие 305» можно упомянуть дальность поражения целей – 14,5 км. Согласно официальным данным, ракета имеет массу 105 кг, длину 1945 мм, диаметр корпуса 200 мм. Масса осколочно-фугасной боевой части – 25 кг. Твердотопливный двигатель обеспечивает скорость полета до 250 метров в секунду. Высота полета составляет от 100 до 600 метров.

Это чисто вертолетная ракета – предназначенная для вооружения боевых Ми-28НМ «Ночной охотник», Ка-52М «Аллигатор» и некоторых модификаций Ми-8, в частности Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан».

Как рассказывал журналистам на форуме «Армия-2021» генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин, ракета «изделие 305»

предназначена для поражения различных целей – не только танков, но и замаскированных целей, которые находятся в глубине обороны противника.

«Благодаря тепловизионной головке самонаведения, инерциальной навигационной системе, сопряженной с ГЛОНАСС, достигается высокая точность попадания», – отмечал Кашин.

Эксперты считают, что «изделие 305» напоминает противотанковый комплекс «Вихрь-1».

«В 2015 году военное ведомство получило на вооружение высокоточные противотанковые ракеты «Вихрь-1», также размещаемые на ударных вертолетах. С большой долей вероятности на базе них и создавалось «изделие 305» – более компактный комплекс, но с лучшей системой прицеливания», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор ВВС запаса Владимир Попов.

Генерал отметил, что сходство двух авиационных боеприпасов заключается в реализации принципа «выстрелил и забыл», но «изделие 305» работает также по двум другим принципам. «Десанту нужна броня». В чем состоит главная проблема ВДВ России Американское издание Military Watch Magazine выпустило материал о российских десантных войсках, где... 18 июня 11:03

«Первый – понятный режим «выстрелил и забыл», когда ракета сразу захватила цель и дальше выполняет задачу без вмешательства экипажа вертолета. Второй и третий вариант есть только у 305-й ракеты. Второй – вертолет обнаруживает цель с помощью своей прицельной системы, передает координаты на борт ракеты, и дальше ракета выполняет полет первоначально в инерциальном режиме, а только затем захватывает цель. Третий вариант – когда вертолет находится на расстоянии, а его собственные средства не могут обнаружить цель. Ему передают ориентировочные координаты, он выстреливает в этот район ракетой в инерциальном режиме. При подходе к цели ракета передает на борт изображение, которое видит головка самонаведения.

Штурман, который обеспечивал пуск ракеты, указывает ракете цель, дальше ракета захватывает ее и наводится на нее до прямого попадания. Промахнуться нельзя чисто физически», – утверждает Попов.

Российские вертолеты способны нести до четырех ракет «изделие 305», однако, как полагает военный эксперт, летчик, полковник запаса Александр Дробышевский в этом «нет необходимости».

«Достаточно двух, чтобы на большой дальности уничтожить средства ПВО и другие огневые средства противника, а затем безопасно приблизиться к основным объектам поражения. Эта тактика, когда один или несколько вертолетов выводят из строя противовоздушную оборону, а остальные спокойно выходят по безопасному коридору и решают основную задачу», – резюмировал Дробышевский.