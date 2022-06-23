«Техника, конечно, так себе...»: на «Уралвагонзаводе» оценили вооружения, захваченные ВС РФ

Два французских орудия Caesar «захвачены российскими войсками целыми и невредимыми», они находятся на «Уралвагонзаводе» для изучения возможного повторного проектирования — об этом написал французский политик Режис Кастельно. С аккаунта российского предприятия в Telegram ему ответили, указав, что эта техника «так себе, но в хозяйстве пригодится». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В четверг, 23 июня, концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за поставленные ВСУ самоходные артиллерийские установки (САУ). Такой комментарий с аккаунта УВЗ появился под публикацией французского политика Режиса Кастельно в его Telegram-канале.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то, что наша МСТА-С! Но, тем не менее, в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе предприятия подтвердили подлинность аккаунта, но отказались комментировать информацию об изучении иностранных установок на УВЗ, пишет газета «Коммерсантъ». Почему продажи российского оружия снижаются третий год подряд Ключевым событием в российской оружейной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек, считают... 06 декабря 13:59

Кастельно разместил ссылку на свою же публикацию в Twitter, в которой он сообщил, что «два французских орудия Caesar захвачены российскими войсками целыми и невредимыми».

«В настоящее время они находятся на «Уралвагонзаводе» на Урале для изучения возможного повторного проектирования», — говорится в записи.

Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги ранее отказали Украине в оперативных поставках вооружений, утверждает Los Angeles Times.

При этом французский президент уже заявлял о договоренности не поставлять Киеву наступательные вооружения — танки и самолеты. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский знает об этой договоренности. Макрон уточнял, что Франция помогает Украине боеприпасами и «определенными видами вооружений», в том числе бронированной техникой. Военная операция на Украине. День 120-й Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов... 23 июня 18:31

Кроме того, Париж предоставил Вооруженным силам Украины 12 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Динамика продаж российского оружия

В декабре 2021-го сообщалось, что продажи российского оружия снижаются третий год подряд. Как следует из отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), общий объем продаж вооружений девяти российских компаний, вошедших в топ-100 в мире, снизился с $28,2 млрд в 2019 году до $26,4 млрд в 2020-м (на 6,5%).

«Это является продолжением тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российскими компаниями достигли пика. На долю российских фирм приходилось 5% от общего объема продаж оружия в топ-100», — отмечается в документе. Падение продаж совпало с окончанием госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы и задержкой сроков поставки из-за пандемии коронавируса, отмечает SIPRI. LA Times: Шольц, Макрон и Драги отказали Зеленскому в оперативных поставках нового оружия Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги... 22 июня 00:10

Институт уточнил, что продажи вооружений «Алмаз-Антей» и Объединенной судостроительной корпорации снизились на 31% и 11% соответственно.

В то же время Объединенная авиастроительная корпорация увеличила продажи вооружений на 16%. Еще одним ключевым событием в российской оружейной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек, сообщили в Стокгольме.

«Российские компании реализуют госполитику по увеличению своей доли продаж в гражданском секторе до 30% от общего объема продаж к 2025 году и до 50% к 2030 году», — заключили в SIPRI.