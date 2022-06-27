«МиГ-31 такая ракета не догонит, а Ту-95 ударит издалека»

США в рамках военной помощи Украине готовы поставить Киеву системы противовоздушной и противоракетной обороны NASAMS, сообщил американский канал CNN. «Газета.Ru» разбиралась вместе с военными экспертами, насколько опасно появление у ВСУ такого оружия.

Система NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, под которыми следует подразумевать как самолеты, так и крылатые ракеты и БЛА. Это система, радиус действия которой составляет максимум 180 км. При этом большая часть ракет способна поражать цели на расстоянии до 120 км. Атака украинских дронов. Как обезопасить территорию России от беспилотников ВСУ «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП), расположенный в Красносулинском районе Ростовской области... 26 июня 16:20

NASAMS – разработка норвежской фирмы Kongsberg Defence & Aerospace в соавторстве с американской компанией Raytheon. Эта система стоит на вооружении как армий Норвегии и США, так и Испании, Нидерландов, Финляндии и в количестве трех комплексов – Латвии. На вооружение она стала поступать с 1994 года. В самой Норвегии ей планировали заменить аналогичные американские комплексы Hawk.

Показательно, что Испания разместила в латвийском городе Лиелварде батарею своих комплексов NASAMS на базе ВВС США – восемь единиц, то есть все стоящие на вооружении. Это произошло одновременно с появлением новостей о возможных поставках NASAMS Украине, а также с частичной транспортной блокадой Калининградской области со стороны Литвы.



«Комплекс NASAMS нельзя недооценивать, это достаточно передовые технологии в сфере ПВО и ПРО, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владимир Батуркин. – Но они нам хорошо известны и, соответственно, есть методы противодействия со стороны истребительной и бомбардировочной авиации. Скажем, МиГ-31 такая ракета просто не догонит, а стратегический Ту-95 не будет заходить в зону их поражения и нанесет удар крылатыми ракетами большей дальности».

США, по данным телеканала CNN, готовы объявить о возможных поставках NASAMS Украине уже в ближайшее время. «Но окончательное решение еще не принято, в том числе по причинам технологического характера», – отмечает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне. Что именно это за «технологические причины», телеканал не уточнил.

«Это достаточно дорогое вооружение, но главное – оно очень сложное, несопоставимое по стоимости ни с ПЗРК «Стингер», ни с большинством других образцов оружия, которые Вашингтон до сих пор направлял Киеву. Здесь есть нюансы. Во-первых, США поставками таких вооружений по факту признают свое участие в военном конфликте на Украине, и отсюда вытекает второе обстоятельство – управлять подобными сложными системами могут лишь хорошо подготовленные специалисты. Например, те же американцы. Хочу отметить, что одновременно канал CNN дал сюжет, что в боевых действиях на Украине принимают тайное участие американские военные инструкторы и другие военные стран НАТО. Это означает, что американцы вместо ВСУ будут воевать с Россией на самых важных направлениях, в том числе – как операторы NASAMS», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Обучение самих украинских военных работе с NASAMS может занять очень продолжительное время, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. «Их оставили умирать»: канадский журналист рассказал о плачевном состоянии ВСУ в Донбассе Украинские власти «предали» ВСУ, бросив своих солдат гибнуть в Донбассе, заявил канадский журналист... 25 июня 22:52

«На обучение расчета российского противовоздушного комплекса требуются годы. Офицер учится пять лет, контрактники, которых, образного говоря, можно назвать «заряжающими», осваивают профессию в течении двух-трех лет, еще три года нужно, чтобы подготовить оператора, – сказал Шурыгин. – Не понимаю, что будут делать украинские военные, если им пришлют такую замысловатую зенитную «гуманитарку». Вероятнее всего, что действительно прибудут иностранные инструкторы, которые знакомы с подобным оборудованием и именно они будут «ловить» цель в прицеле».

По словам эксперта, ВСУ не могут полноценно пользоваться сложным оружием иностранного производства — и подчас оставляют на позициях при отступлении.

«Тем не менее Украина стала большим испытательным полигоном для разного рода иностранных вооружений, – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор запаса Александр Владимиров. – Те же американцы обкатывают технику в боевых условиях, проверяют ее потенциал. Это касается различных систем, как противотанковых, так и противовоздушных и противоракетных. Пентагон учится на ошибках украинских военных и делает соответствующие выводы. Замечу, что и российская армия делает соответствующие выводы и меняет тактику действий».