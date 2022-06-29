«Нет сейчас более русского города, чем Мариуполь. Люди здесь прошли через ад»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин рассказал «Газете.Ru», как будут восстанавливать его родной город Мариуполь, какие настроения у горожан, что будет с «Азовсталью» и почему Киев не стал раздавать оружие частям мариупольской территориальной обороны.

– Дмитрий Вадимович, вы только что вернулись из Мариуполя, города, в котором родились и провели юность. Узнали свой город, улицу, дом?

– Город очень сильно разрушен. Критические разрушения у 2166 домов из 2708. Не буду говорить, что чувствуешь, когда смотришь на свою разрушенную школу, на дом, где жил, где жили мои друзья, одноклассники… Сегодня жизнь возвращается в город, раны начинают затягиваться. Но преступления против Мариуполя и мариупольцев не должны остаться безнаказанными. В городе ведется работа по созданию Мариупольского трибунала, который будет расследовать военные преступления.

– Как будет происходить восстановление Мариуполя?

– Когда я приехал сюда, в городе еще шли бои. Нашей задачей было спасти людей, изнемогавших от жажды, голода и холода, отсутствия медицинской помощи. И могу сказать, что если бы не работа наших волонтеров, мы бы сегодня недосчитались многих тысяч жизней. Итогом работы стали успешно работающие гуманитарные центры.

Наши волонтеры, и из России, и из самого Мариуполя, раздавали помощь людям, когда на соседних улицах шел бой. Врачи из России начали работать, оборудовав медицинский кабинет и операционную в школьном классе.

Сегодня в городе все больше примет нормальной жизни. Работают девять школ. Налаживается работа больниц, ходит общественный транспорт. Началась большая стройка: Мариуполь и Санкт-Петербург в июне стали городами-побратимами.

close 100% Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Специалисты из Петербурга помогут в восстановлении Жовтневого района города в рамках соглашения о городах-побратимах. Основные направления работы – строительство, ЖКХ, здравоохранение, образование. Сегодня 400 детей из Мариуполя отдыхают в Петербурге и знакомятся с культурной столицей России. За лето почти 2000 детей, четыре смены, отдохнут в лучшем детском лагере Петербурга.

На левом берегу за восстановление города отвечают Московская и Тульская области. Мариуполь – промышленный город с большим экономическим потенциалом, с портом. Сегодня мы работаем над тем, чтобы этот потенциал начал работать на восстановление, на помощь людям, на развитие и движение вперед.

– Отдельно по «Азовстали» и «Заводу Ильича» – что будет с ними?

– «Завод Ильича» будет работать. Относительно «Азовстали» мнение мариупольцев практически единодушно – завод, наносивший огромный ущерб экологии, городу больше не нужен. Что здесь будет – промышленный парк, просто парк отдыха, будем решать вместе с жителями города.

– Какие настроения среди мариупольцев сегодня? Что говорят люди?

– Нет сейчас более русского города, чем Мариуполь. Люди здесь прошли через ад. И те, кто все это пережил, остались с нами. Настолько сильно эти люди любят Россию. Мне запомнился разговор с одним мариупольцем. Он говорил, что во время боев за город думал: «Мы потерпим, только не останавливайтесь, пусть сюда вернутся наши, наша Родина». То, как в израненном городе отметили День Победы, который пытались запретить, лучшее подтверждение того, что это наш город, и здесь живут наши люди.

Хочу отдельно отметить – в отличие от других городов Украины, территориальной обороне Мариуполя украинские власти не стали раздавать оружие. Они понимали, что это не их город и не их люди, и оружие они повернули бы против Киева.

– Вы участвовали в судьбе Мариуполя еще до событий на Майдане и получили звание «Почетного гражданин» города. Потом звания вас лишили. За что?

– Очень надеюсь, что мне удалось внести свой вклад в противодействие попыткам навсегда оторвать Украину от России. Во всяком случае, в 2014 году меня лишили звания «Почетный гражданин Мариуполя» за, как они выразились, «антиукраинскую деятельность». На самом деле это была проукраинская и пророссийская, но антизападная деятельность! И я буду продолжать ее, пока есть силы.

Скоро территория ДНР будет полностью освобождена. И на первый план выходит задача развивать экономические связи, чтобы восстановить города, разрушенные войной, по-настоящему развивать экономические, социальные, культурные, гуманитарные связи. Будущее Донбасса, будущее Украины – вместе с Россией.

– Вы сопровождали делегацию ДНР во время поездки в Сирию. О чем удалось договориться представителям республики и сирийским властям?

– Я был в поездке в Сирию вместе с делегацией ДНР, которую возглавляла министр иностранных дел республики Наталья Никанорова. Мы встретились с президентом Башаром Асадом. Он поздравил донецкую делегацию с освобождением большей части республики. Дал распоряжение немедленно начать процедуру официального признания ДНР. Мы рассказали ему о том, что происходит сейчас в Донбассе и на Украине. Президента Сирии заинтересовала тема Мариупольского трибунала.

Президент Сирии напомнил, что многие нацистские преступники с помощью Запада ушли от ответственности, не были осуждены Нюрнбергским трибуналом. Если Мариупольский трибунал будет международным, сирийцы готовы в нем участвовать.

Башар Асад сказал то, что говорим и мы – на Украине и в Сирии, на самом деле, идет противостояние с одним и тем же противником – с американцами.