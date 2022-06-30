«Шаг доброй воли»: зачем российские войска покинули остров Змеиный

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ «в качестве шага доброй воли» покинули остров Змеиный. По его словам, так Россия решила продемонстрировать мировому сообществу, что не препятствует созданию гуманитарного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

«Слово за украинской стороной»

Игорь Конашенков сообщил, что российский гарнизон покинул остров Змеиный 30 июня. ВС России, по его словам, «завершили выполнение поставленных задач на острове», поэтому и были с него выведены. В Минобороны РФ заявили о выводе гарнизона с острова Змеиный после выполнения задач Министерство обороны России сообщило, что 30 июня российские Вооруженные силы после выполнения... 30 июня 13:55

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — подчеркнул Конашенков.

Он отметил, что «данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса». Украина больше не сможет ссылаться на невозможность вывоза зерна «из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», — заключил представитель Минобороны.

Остров Змеиный находится в Черном море приблизительно в 35 км восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная. Согласно открытым источникам, статус острова был важен при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа. 3 февраля 2009 года было решено, что Змеиный — остров, а не скала, что пыталась доказать Румыния.

Первый день спецоперации

Бои за остров Змеиный начались в первый день военной спецоперации на Украине. Вечером 24 февраля ТАСС сообщил со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, что Киев потерял контроль над островом, который относится к Одесской области.

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — привело агентство сообщение Госпогранслужбы. В Минобороны России назвали «катастрофой» для Украины попытку захвата острова Змеиный Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал попытку киевского режима... 10 мая 22:37

В ведомстве добавили, что была утеряна связь с украинскими пограничниками и военнослужащими, находящимися на острове.

25 февраля в Минобороны России сообщили, что 82 украинских военнослужащих сдались подразделению российских вооруженных сил в районе острова Змеиный. С них брали подписку об отказе от участия в боевых действиях, а затем планировали отправить домой.

Попытка вернуть контроль над островом

Впоследствии Министерство обороны России неоднократно заявляло о попытках украинских сил атаковать остров.

9 мая в ведомстве рассказали, что с 7 мая «по прямому указанию» президента Украины Владимира Зеленского украинский генштаб «при непосредственном участии советников из США и Великобритании» попытался вернуть контроль над Змеиным.

В течение двух суток украинские войска «отчаянно» пытались высадить на остров воздушный и морской десант. При этом в российском военном ведомстве отметили, что Змеиный имеет важное значение «для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря».

«В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что, отражая атаки украинцев, российские войска сбили в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. Кроме того, в течение двух суток были сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». А «при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая» были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины.

Конашенков заключил, что в попытках вернуть контроль над островом ВСУ потеряли более 50 человек, тела 24 из них остались на берегу Змеиного. МО РФ сообщило о неудачной попытке Киева нанести удары по острову Змеиный Украинские военные предприняли безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового... 26 июня 15:50

«Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Любые провокации и впредь будут жестко пресекаться», — так 20 мая прокомментировал произошедшее министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Массированный обстрел

21 июня Конашенков сообщил, что в 5 часов утра 20 июня Украина предприняла еще одну попытку овладеть островом. По его словам, Киев планировал сначала нанести массированные воздушные и артиллерийские удары по Змеиному, а затем высадить на него десант.

Согласно данным официального представителя Минобороны, «в воздушном налете» было задействовано более 15 украинских беспилотников, которые наводились «Байрактарами ТБ-2». Кроме того, российские войска зафиксировали в районе острова на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.

А противовоздушное прикрытие украинских БПЛА «обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300». Конашенков добавил, что ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный «наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777».

Представитель Минобороны заключил, что российские средства ПВО – «Панцирь» и «Тор» — уничтожили все, что украинцы выпустили по острову. Поэтому планы Киева вернуть остров «провалились».