«Американские зенитки не работают с советскими РЛС, а других на Украине нет»

Соединенные Штаты намерены поставить Украине «передовые стратегические комплексы ПВО и ПРО». Об этом сообщил телеканал CNN. В чем сложности создания эффективной системы противовоздушной и противоракетной обороны на Украине – в авторском материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Для начала отметим, что в сообщении CNN о передаче Украине систем ПВО и ПРО не совсем правильно расставлены акценты и допущена терминологическая путаница. «Как плацдарм для наступления неинтересен». Почему армия России покинула Змеиный Минобороны России объявило о добровольном выводе военных с украинского острова Змеиный. «Газета.Ru»... 30 июня 22:14

Сразу подчеркнем: речи о передаче Украине именно стратегических комплексов противоракетной обороны типа наземной системы ПРО на маршевом участке полета GMD (Ground-based Midcourse Defense), береговой системы ПРО Aegis Ashore и системы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) даже в исторически обозримый срок не идет в принципе. Такая проблема не поднимается и не обсуждается.

Вооруженным силам Украины могут быть поставлены зенитные ракетные системы и комплексы средней и большой дальности, обладающие потенциалом нестратегической ПРО, то есть имеющие возможность поражать баллистические ракеты оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов. Таким образом, по факту противоракетная оборона для Украины будет сужена именно до этих рамок.

Современных и перспективных зенитно-ракетных систем на оснащение войск ПВО Украины не поступало с 1991 года, а собственные компетенции в разработке и производстве такого вооружения сегодня практически отсутствуют.

В этой связи военно-политическому руководству Украины остается полагаться на поставки комплексов западного производства. Среди таковых в настоящее время называются норвежская система NASAMS, германский комплекс IRIS-Т и даже система Patriot PAC-3 американского производства.

Однако попробуем представить, как будет выглядеть процесс получения украинскими военными хотя бы одного полкового комплекта западного производства.

Для начала надо найти минимум 500-700 военнослужащих зенитных ракетных войск ПВО ВСУ (это примерная численность личного состава зенитного ракетного полка). Затем отправить их на переучивание в одну из стран НАТО.

После усвоения теоретического курса, сдачи соответствующих зачетов украинским военным предстоит получить вооружение и боевую технику и выполнить начальные стрельбы. И только после этого зенитный ракетный полк можно будет или отправить в район боевых действий, или развернуть на прикрытии особо важных военных объектов или административно-политического центра.

Если все это делать, образно говоря, «бегом» и заниматься боевой учебой в день по 12-14 часов, то и тогда процесс займет как минимум несколько месяцев. И это, заметим, речь идет только об одном полке. А таких зенитных ракетных полков или бригад войскам ПВО Украины нужны десятки. «Нет сейчас более русского города, чем Мариуполь. Люди здесь прошли через ад» Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, первый заместитель председателя... 29 июня 09:45

Но это не все проблемы. Дело в том, что все остальное вооружение и комплексы средств автоматизации всех уровней войск противовоздушной обороны Украины или еще советского производства, или основаны на советских принципах построения радиолокационной разведки, ракетного и истребительного авиационного прикрытия.

Получением одних только зенитных систем западного производства – даже с весьма высокими тактико-техническими характеристиками – в целом проблему эффективного прикрытия войск и объектов решить невозможно.

Комплексы США и стран НАТО в советскую систему построения ПВО не вписываются.

Иными словами, абсолютно не сопрягаются с источниками получения информации о воздушной обстановке, с получением данных целеуказания и целераспределения, в целом с комплексами средств автоматизации и связи. Американские зенитки просто не могут работать с советскими РЛС – радиолокационными станциями, а других на Украине сегодня попросту нет.

Поэтому поставлять Киеву вооружение и военную технику противовоздушной обороны коллективному Западу надо вместе с комплексами радиолокации, средствами автоматизации (от уровня роты до уровня соединения/объединения), комплексами РЭБ. Реализация этой программы – в том случае, если будет принято такое политическое решение, а это неочевидно – займет несколько лет и будет стоить странам НАТО колоссальных средств.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).