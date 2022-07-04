Путин предложил дать отдохнуть военным, которые участвовали в боях за ЛНР

Военнослужащий ВС РФ у здания Министерства просвещения и науки, разрушенного в результате обстрела. Лисичанск, июль 2022 года

Подразделения ВС России, принимавшие участие в штурме Лисичанска, должны отдохнуть и восстановить боевые возможности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что продолжается наступление сил ЛНР уже на территории ДНР. При этом в Киеве заявляют, что оставление Лисичанска Вооруженными силами Украины – успешная операция, а отступление провели, чтобы спасти военных.

Подразделения Вооруженных сил РФ, принимавшие участие боях в Луганской области, должны отдохнуть и восстановить боеспособность. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает РИА «Новости».

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — сказал глава государства.

Путин заявил, что прочие воинские соединения, включая группировки «Восток» и «Запад», должны выполнять свои задачи «по ранее утвержденному плану, по единому замыслу». Он также выразил надежду, что на их направлениях все будет происходить «так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени».

Накануне, 3 июля, глава Минобороны Шойгу доложил Путину о взятии под контроль всей территории Луганской народной республики (ЛНР). Были взяты также город Лисичанск и окружавшие его населенные пункты – последние, которые в ЛНР занимали украинские войска.

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В их числе – город Новодружеск, поселки Белогоровка и Малорязанцево, а также село Белая гора. Общая площадь занятых ЛНР территорий составляет 182 кв. км, сообщил Шойгу.

Оценил значение взятия Лисичанска и зампред Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев — в своем Telegram-канале.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что силы Народной милиции ЛНР продолжают наступление на Северск в ДНР.

«Сейчас идет уже работа по направлению на Северск — это ближайший населенный пункт, который организационно связан с Лисичанском <...> Сейчас перед нашей Народной милицией стоит задача продвижения в этом направлении, поэтому, наверное, отдыхать будем немножко позже», — заявил луганский дипломат.

Он добавил, что подразделения ЛНР также ведут боевые действия в соседней Харьковской области.

«Удачная операция»

Киев считает, что войска Украины ушли из Лисичанска, чтобы сохранить жизни своих военнослужащих на фоне численного превосходства России и ЛНР. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные покинули город «вынужденно», исходя из соотношения сил с Россией.

Украинское командование утверждает, что у российских войск кратное превосходство в количестве артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня и в численности личного состава.

«Продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям. Ради сохранения жизни украинских защитников было принято решение уйти», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом накануне отметил, что в окрестностях Лисичанска еще идут бои, поэтому «пока нельзя говорить о взятии Лисичанска под контроль российскими силами».

«Там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет, это правда, это наше слабое место», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент также отметил, что ВСУ отступили из Лисичанска, чтобы сберечь жизни военных. При этом Зеленский пообещал, что украинская армия вернется в город.

«Мы бережем жизнь воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — добавил украинский глава.

Зеленский подчеркнул, что Украина «ничего не отдает».

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что сдача Лисичанска и Северодонецка — это удачная операция украинских военных.

По его словам, ситуация в Луганской области позволила создать условия для наступательных действий Украины на других участках фронта, нанесения потерь российской армии, и помогла выиграть время для поставок вооружения из стран Запада.

Арестович также заявил, что одно из главных достижений ВСУ – сломанный «красноармейский стереотип «ни шагу назад»». «Слом стереотипа — это очень дорогого стоит. Это — рождение национальной военной школы», — резюмировал советник главы офиса президента Украины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные якобы вышли из Лисичанска «без потерь». По его словам, пока одни подразделения украинских войск держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области. Он добавил, что город покинули около 90% населения, но там остается более 10 тыс. мирных жителей. Повреждено 90% инфраструктуры, нет воды и газа, проблемы с электричеством, а две трети жилых домов не подлежат восстановлению, указал украинский чиновник.

«Решили отойти на готовые укрепленные позиции дальше на запад, занять их и оттуда продолжить борьбу с русской армией», — сказал Гайдай. Он добавил, что потеря Лисичанска — всего лишь одна проигранная ВСУ битва, «но не проигранная война».