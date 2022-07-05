«НАТО не готово снабжать Киев серьезным оружием. Это долго и дорого»

Страны Европы и США не могут договориться о единой стратегии поставок оружия Киеву. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, почему Вооруженные силы Украины не могут получить от НАТО ту технику, которую просят.

Среди европейских лидеров вновь активизировалась заочная дискуссия о поставках оружия и военной техники ВСУ. «Абакан» на страже Эр-Рияда: Саудовская Аравия хочет купить новейшие российские ЗРК По данным высокопоставленных источников «Газеты.Ru», власти Саудовской Аравии проявляют интерес... 10 августа 14:17

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки «с той же интенсивностью, что у США» для Берлина невозможны, а президент Чехии Милош Земан, напротив, утверждает, что поставки «надо наращивать». При этом в самом Киеве регулярно жалуются, что не получают нужного оружия и боевой техники – главным образом это касается авиации и бронетехники.

Чтобы Украина в вооруженном противоборстве с Россией даже теоретически одержала верх, ВСУ объективно надо по крайней мере добиться господства в воздухе (хотя бы в полосе предполагаемого наступления или контрудара оперативного масштаба, хотя бы на время), а также численного и качественного превосходства в артиллерии и бронетанковых войсках.

Это весьма непростая задача, даже с учетом помощи коллективного Запада. Особенно сложно она выглядит по срокам реализации. Рассмотрим это на примере авиации и некоторых других родов войск.

Для того, чтобы завоевать господство в воздухе или хотя бы сражаться на равных с российскими Воздушно-космическими силами, военно-воздушным силам Украины требуется как минимум 100-120 многофункциональных истребителей (то есть три истребительно-авиационных полках по 42 машины в каждом – 36 боевых (три эскадрильи по 12 самолетов) и по 6 учебно-боевых истребителей («спарок»).

Вполне возможно, что организационно-штатная структура подобных частей у украинцев будет выглядеть примерно как в США и других странах НАТО – эскадрильи по 24 истребителя, а три эскадрильи будут объединяться в крыло.

Среди возможных кандидатов на основную боевую машину в первую очередь называют F-16C/D из ВВС CША. В настоящее время они выводятся из боевого состава американской авиации и заменяются на F-35. Однако никаких конкретных решений по этому вопросу не то, чтобы не принято, эти проблемы еще даже не обсуждались.

Теперь попробуем представить себе, как пойдет процесс перевооружения ВВС Украины на принципиально новую для них машину. Для начала надо отправить в США на переучивание не менее 200 человек летного состава (чтобы было хотя бы по два экипажа на каждый истребитель). На переподготовку придется отправлять и технический состав (то есть личный состав отдельных батальонов аэродромно-технического обслуживания). Число этих специалистов на порядок больше, чем собственно пилотов. «Еще воюют около пятидесяти французов». Как на Украине гибнут иностранные наемники Радиостанция RTL сообщила о гибели французского наемника на Украине. Он был ранен еще в начале... 05 июля 13:22

Однако сама боевая техника и подготовка – это только вершина айсберга. На Украину придется поставлять не только боевые машины, но и весь комплект аэродромного оборудования, начиная от заправщиков топливом и необходимыми газами, агрегатов питания аэродромных, и заканчивая технологическими тележками для подвоза и подвески авиационных средств поражения. Поскольку из оборудования советского производства (а ничего другого на Украине нет) для американских истребителей не подходит решительно ничего, даже бомбы свободного падения, которые отличаются по размерам и узлам подвески от аналогичных изделий из США.

Помимо этого, Соединенным Штатам (как и другим странам НАТО) придется поставлять ВВС ВСУ весь комплект авиационных средств поражения (от управляемых и неуправляемых ракет различных классов до бомб свободного падения), причем из расчета на весьма длительный период боевых действий.

Кроме того, с передачей Украине боевых машин западного производства неизбежно возникнет проблема управления истребителями в воздухе в ходе боевых действий. С имеющими на настоящий момент времени в составе ВВС ВСУ автоматизированными системами управления истребительной авиацией американские F-16 не сопрягаются.

Примерно такая же картина (хотя и чуть менее сложная) будет и с формированием бронетанковых соединений. Для придания наступательного потенциала ВСУ потребуется как минимум четыре-пять танковых бригад (каждая численностью 120-140 основных боевых танков), оснащенных боевыми машинами типа М1 «Абрамс» (в этом случае возможны варианты – «Леопард-2» или «Леклерк»). Опять-таки украинским танкистам придется пройти через все необходимые в этом случае этапы – переучивание, получение вооружения и военной техники, учения с боевой стрельбой. В авральном порядке эти вопросы решить не удастся.

С наземной артиллерией и реактивными системами залпового огня дело обстоит схожим образом. Чтобы сформировать и довести до уровня готовности к боевому применению 7-8 артиллерийских бригад (а ВСУ требуется не меньше, каждая бригада по 72 орудия), уйдут месяцы и даже годы.

Запад не готов снабжать Киев серьезным оружием в большом количестве. Это слишком долго и дорого. К тому моменту, как такие поставки завершатся, военно-политическая и оперативно-стратегическая обстановка на линии боевого соприкосновения может существенно измениться. Ни Европа, ни США, очевидно, не готовы серьезно работать в условиях отсутствия четких прогнозов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).