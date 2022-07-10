Российские войска уничтожили цели в Славянске

Ночной обстрел Славянска был произведен ВС РФ с целью уничтожить большое количество снарядов для американских гаубиц M777, заявили в Минобороны РФ. Снаряды находились на территории Керамического комбината, ранее о нем сообщали украинские СМИ. Ударом высокоточного оружия был также уничтожен пункт временной дислокации артподразделения ВСУ и до сотни военных.

В ходе военной операции на Украине российские войска уничтожили артиллерийским ударом более 1 тыс. снарядов для гаубиц M777, поставленных украинской армии властями США. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Снаряды складировались на территории «Керамического комбината» в Славянске. 9 июля украинское издание «Страна» сообщило, что минувшей ночью был обстрелян Славянск, подконтрольный ВСУ. Был уничтожен цех по производству керамики, говорится в сообщении.

Минобороны РФ также сообщило, что высокоточным ударом был уничтожен в Славянске пункт временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ. В результате до 100 украинских военных погибло, взорвано также порядка 700 снарядов для РСЗО «Град».

По данным ДНР, снаряды гаубиц M777 и «Градов» применялись ВСУ для обстрелов Донецка и других населенных пунктов республики.

В районе Константиновки Воздушно-космические силы РФ уничтожили два ангара с американскими гаубицами М777, из которых украинские военные обстреливали Донецк. 20 июня сообщалось, что в районе Подгорного также были уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.

Плохие пушки

Ранее бригадный генерал ВСУ Владимир Карпенко в интервью американскому изданию National Defense раскритиковал американскую 155-мм гаубицу M777, которую США поставили на Украину в рамках военной помощи. По словам Карпенко, после каждого «артиллерийского контакта» треть гаубиц выходит из строя из-за повреждения осколками и нуждается в ремонте.

«Артиллерийские системы M777 действительно подвержены поражению артиллерией противника. На каждую батарею М777 приходится шесть штук. После каждого артиллерийского контакта нам приходится брать два артиллерийских орудия и отводить их в тыл для обслуживания, потому что часть подсистем повреждена осколками. Это происходит каждый день»,

– утверждал Карпенко.

Обстрелы и уничтожения

«Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах», — сообщили также сегодня в МО РФ.

«ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой народной республики; живая сила и военная техника в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова», — добавили в минобороны.

Наконец, четыре взрыва произошло в Херсоне. В городе работает система противовоздушной обороны.

«Херсон второй день подряд находится под серьезным обстрелом ВСУ с николаевского направления. Вчера местные жители сообщали о десятках разрывов в небе», — сообщают местные власти.

Замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов подтвердил факты обстрелов.

«Обстрелы идут каждый день. Не только Херсона, но и других городов. Если бы не работа ПВО, нас бы вообще не было, наверное. Обстрелы ведутся со стороны Николаевской области различными средствами — РСЗО, «Точками-У», артиллерией», — заявил он РИА «Новости».