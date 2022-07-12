«Неприятный сюрприз для России»: какое оружие Нидерланды поставят Украине

В Киеве прошла встреча Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. На пресс-конференции президент Украины заявил, что Амстердам поставит Киеву вооружение, которое станет «неприятным для России сюрпризом». Конкретные виды оружия он не назвал, сказав лишь, что речь в частности шла об артиллерии.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды активно поставляют Вооруженным силам его страны оружие и боеприпасы. На пресс-конференции после встречи с премьером Нидерландов он сообщил, что в ходе переговоров обсуждались новые поставки артиллерии, так как «этого действительно не хватает».

«Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным для нее сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», – сказал Зеленский.

В конце июня Рютте призвал страны Запада вооружать Украину, даже если это будет в ущерб самим государствам-поставщикам.

«Крайне важно, чтобы все страны, у которых еще что-то есть на полках, доставили это [Украине]. Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине», – цитирует голландского премьера издание Politico.

Политик также раскритиковал членов НАТО из-за того, что те не направляли Украине тяжелое вооружение. Но не стал называть конкретные государства.

Ранее Нидерланды пообещали поставить украинским партнерам бронетранспортеры (предположительно, YPR-765), 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 3 тыс. боевых шлемов и 2 тыс. осколочных жилетов, 100 снайперских винтовок с 30 тыс. единиц боекомплекта и 400 реактивных гранатометов (с разрешения Германии), пишет РИА «Новости».

При этом 28 июня стало известно, что Нидерланды вместе с Германией направили Украине дополнительные шесть самоходных гаубиц PzH 2000 – по три из каждой страны. В министерстве обороны ФРГ подчеркнули, что это «одни из самых современных артиллерийских систем в мире».

Перед этим Берлин и Амстердам направили Киеву 12 самоходных гаубиц, которые ранее запросил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

При этом Германия и Нидерланды не только направляют на Украину оружие, но и учат местных военных им пользоваться. 7 июля голландский министр обороны Кайса Оллонгрен объявила о дополнительном курсе обучения работы с гаубицами PzH 2000.

В Кремле считают, что снабжение ВСУ западным оружием – это прямая угроза безопасности континента.

«Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Москва подчеркивала, что такая поддержка Западом Украины противоречит обязательствам ЕС о том, что нельзя поставлять оружие на территории, где происходит конфликт, или туда, где оно может быть использовано против гражданских. Российские дипломаты уверены, что дополнительное вооружение, поставляемое украинским военным, лишь затягивает конфликт на Украине.