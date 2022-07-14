«Средство зачистки городов». Как ВС РФ скрестили «Тигра» с пулеметом-роботом

В ходе спецоперации на Украине российская армия и Росгвардия используют роботизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ». Эта система устанавливается на бронеавтомобили «Тигр-М», но может использоваться и на другой технике. «Газета.Ru» вместе с экспертами разбиралась в особенностях работы «пулеметного робота».

Модуль «Арбалет-ДМ» впервые был продемонстрирован на параде Победы 9 мая 2016 года, ранее его прототип показали на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Уже в 2017 году он поступил на вооружение российской армии – на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» для подразделений специального назначения. Боевое испытание «Арбалет» прошел в Сирии. «Рецепт против американских HIMARS на Украине есть. Это «Торнадо-С» ВСУ начинают применять систему HIMARS. Именно из этих систем в ночь на 13 июля был нанесен удар... 13 июля 20:02

«Комплекс «Арбалет-ДМ» является роботизированным, но его управлением занимается человек, задавая программы обнаружения и уничтожения целей. Сама башня модуля находится на верхней части бронеавтомобиля (помимо «Тигра» это могут быть бронемашины «Тайфун», «Волк» или МТ-ЛБ), а экипаж укрывается внутри. Качества «робота» заключаются в использовании телевизионной камеры, которая способна обнаруживать и распознавать цели на дальности до 2500 метров. Также модуль имеет тепловизионную камеру, которая обнаруживает не только технику, но и людей. Взяв цели в захват, система уже не выпускает их из прицела и ждет команды на применение огневых средств. Лазерный дальномер дает гарантию практически стопроцентного поражения», – объяснил «Газете.Ru» член Коллеги военных экспертов Сергей Белоусов.

Основным огневым средством модуля «Арбалет-ДМ» является 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», аббревиатура которого расшифровывается как «ковровские оружейники дегтяревцы».

Этот пулемет был разработан как замена пулемета «Утес», производство которого находилось в Казахстане. Россия стала выпускать это оружие уже на своей территории – как раз на «Ковровском заводе им. Дегтярева». На вооружение российской армии новый пулемет поступил в 2001 году и использовался, в частности, как зенитная установка на танке Т-90С.

«Калибр 12,7 мм является крупнокалиберным и позволяет пробивать броню, как БТР, так и БМП. У нас в Афганистане был «Утес», который находился в каждом подразделении, его вес составлял порядка 25 килограмм, плюс станок еще килограмм на 17 – по горам таскать вручную было тяжеловато, – рассказал «Газете.Ru» бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. – При этом каждый командир старался иметь под рукой такой крупнокалиберный пулемет, позволяющий накрывать цели на дальности до трех километров – это очень приличная дистанции, плюс калибр достойный. «Арбалет-ДМ», имея такую же огневую мощь, обладает мобильностью и этот модуль можно переместить в любую точку, плюс есть возможность иметь под рукой дополнительный боекомплект».

Российская армия роботизированные пулеметные комплексы «Арбалет-ДМ» получает в достаточно большом количестве. Подобные модули есть и у спецназа, и у армейских подразделений. К примеру, группировка «Отважных» Центрального военного округа ВС РФ применяет их при зачистке освобожденных населенных пунктов на территории Украины на северном направлении. «Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев» Россия разрабатывает баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах... 12 июля 20:27

«Это очень эффективное средство зачистки городов. Танки при такой боевой работе не нужны, а вот бронеавтомобили, способные обнаруживать противника, в том числе в закрытых объектах, оказались востребованы», – добавляет Белоусов.

В составе роботизированного модуля «Арбалет-ДМ» может использоваться и 7,62-мм пулемет, который обладает аналогичной точностью стрельбы, при этом у него выше скорострельность и больше запас боеприпасов. Как рассказал «Газете.Ru» источник в «Ростехе», сейчас проходят испытания нового «Арбалета» с совместным применением двух калибров – 12,7-мм и 7,62-мм. Модуль сохранит как противозенитные качества, так и возможности уничтожения наземных целей в любое время суток и погодных условий.

«Роботизированная боевая техника пользуется все большей популярностью среди российских военных и успешно применяется в ходе реальных боевых действий. Помимо ставшего известным модуля «Арбалет-ДМ», используется штатный модуль «Вихрь», который применяется для полностью роботизированных БМП, управляемых дистанционно. Эта система работает как по наземным, так и по воздушным целям – наведение проводится автоматически», – рассказали «Газете.Ru» в «Ростехе».