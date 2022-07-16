«Жесткий ответ»: в России намерены остановить обстрелы Донбасса

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск, участвующих в военной спецоперации на Украине. Он поручил лишить Киев возможности наносить удары по жителям Донбасса и других регионов. В свою очередь глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас призвал к «жестким действиям» против ВСУ из-за участившихся обстрелов.

«Нарастить действия»

Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющих задачи военной спецоперации на Украине, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. Министр заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, а также других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения боевых задач.

«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, Шойгу наградил за проявленные мужество и героизм медалями «Золотая Звезда» Героя РФ генерал-полковника Александра Лапина и генерал-майора Эседуллу Абачева.

«Принцип бумеранга»

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас считает, что ответные действия России на обстрелы ее территории со стороны Украины должны быть жесткими.

«Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

А председатель Госдумы Вячеслав Володин написал о «принципе бумеранга».

«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», — уверен спикер Госдумы.

Он напомнил, что накануне министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинской службе «Би-би-си» заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. Так он ответил на вопрос о том, какие именно области Украины смогут защитить ракетные комплексы NASAMS, которые Киеву поставят США.

«Я не готов ответить. Я не ракетчик, я — адвокат, юрист на посту министра обороны. Поэтому сейчас я не готов вам сказать. Но я быстро учусь. Я могу рассказать вам про другие виды вооружений, про которые я раньше даже понятия не имел. А сегодня я, например, различаю MLRS и HIMARS. И я выучу все о NASAMS в деталях. Но сейчас я знаю точно, что это очередной важный шаг помощи Украине в ее вооружении и поднятии уровня нашей защиты», — сказал Резников.

1 июля США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.

Обстрелы России

В последнее время участились случаи обстрела Украиной территории России. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в субботу в своем Telegram-канале, что «суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино». Он уточнил, что были «зафиксированы возгорания».

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что было атаковано приграничное село Некислицы, была повреждена линия электропередачи, но никто не пострадал. До этого населенный пункт обстреливали 6 июля. Тогда также была повреждена линия электропередачи.

14 июля Богомаз написал, что «в воздушное пространство» региона зашли украинские беспилотники.

«Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — сообщил глава региона.

В ночь на 15 июля обстрелу подверглась библиотека города Грайворон в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что на здание сбросили самодельное взрывное устройство с квадрокоптера.

9 июля Гладков рассказал, что подписал документ, продлевающий «желтый» уровень террористической опасности в области до 24 июля. В Белгородской области также запрещено запускать фейерверки, петарды и салюты. «Желтый» уровень террористической опасности введен также в Курской и Брянской областях, которые также страдают от украинских обстрелов.