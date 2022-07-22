«Ласточка» с гранатой. Россия использует на Украине новейшие легкие дроны

Комплекс «Ласточка» российские военные впервые продемонстрировали в ходе одного из этапов стратегических учений «Запад», проходивших на полигоне «Мулино» в Нижегородской области в сентябре 2021 года.
Производитель комплекса – АО «Конструкторское бюро «Луч». Радиус действия – до 25 км, масса – 4 кг, время полета – 1,5 ч. Дрон заявлен как ударный, но какие боеприпасы он применяет официально не сообщалось. Отмечалось только, что это «малые специализированные боеприпасы».
Сейчас комплекс «Ласточка», по данным Министерства обороны РФ, был применен в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что эти БЛА нанесли «огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей ВСУ в ходе боевых действий».
«Российская армия в ходе специальной военной операции использует широкий спектр беспилотников, в том числе и комплекс «Ласточка», – подтвердил «Газете.Ru» источник в «Ростехе». – Это достаточно новые дроны, которые применяются именно как боевые средства за счет подвешиваемых боеприпасов.
БЛА обладают достаточно большой дальностью полета и могут барражировать в небе, как с разведывательными функциями, так и с точечным нанесением ударов специализированными гранатами.
«Ласточка» – это именно комплекс, в состав которого, помимо самих дронов, входит командный пункт на машине управления, который поддерживает с ними связь и дает координаты наземных целей».
Новый дрон «Ласточка» запускается со специальной катапульты.
«В качестве оружия «Ласточка» вполне может использовать, например, 43-мм гранаты от гранатомета ГМ-94, которые можно применить для удара с воздуха. В номенклатуре этих гранат есть и кумулятивные боеприпасы ВКО-25, способные пробивать броню танка. При отвесном пикировании они легко пробьют верхнюю часть башни или гарантированно уничтожат моторный отсек. Против пехоты могут использоваться осколочные и термобарические ВОГ-25. Вероятно, что сейчас в ходе применения БЛА «Ласточка» был использован комбинированный вариант нанесения удара по позициям ВСУ», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке Владимир Попов.
В свою очередь, военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин отметил, что «Ласточка» может работать в тандеме с более крупным БЛА – «Иноходцем».
«Если вспомнить первое появление дрона «Ласточка» на учениях, то он действовал там в тандеме с ударным беспилотником «Иноходец», – рассказал «Газете.Ru» Шурыгин. – Могу предположить, что и сейчас на Украине они работают вместе, применяясь по разного рода целям. Известный еще как «Орион», «Иноходец» обладает большим потенциалом, как ударным, так и разведывательным, у него и высота полета выше. Он может давать целеуказания для «Ласточки» и подсказывать через пункт управления места нанесения ударов. Точно также «Ласточка», обнаружив цели, которые сама уничтожить не может, способна навести на них более крупные БЛА».
Шурыгин напомнил, что подобная тактика работы в паре отрабатывается сейчас с истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелыми перспективными беспилотниками С-70 «Охотник».
«Небольшие размеры «Ласточки» дают ей преимущество в незаметности, но лишают возможности использования более тяжелых вооружений. При этом и задачи этого дрона заключаются в возможности боевого применения на передовой. Подобные малоразмерные беспилотники используются в групповом применении и способны обрушить с неба большое количество гранат разного вида. Из БЛА подобного класса именно «Ласточки» стали первыми дронами, способными не просто вести разведку местности и корректировать огонь артиллерии и ракетных систем, но и наносить прицельные удары в случае в случае необходимости», – считает военный эксперт Сергей Белоусов.