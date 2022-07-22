«Готовим стратегическое наступление»: украинский генерал объяснил мобилизацию пенсионеров-«афганцев»

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что Киев решил объявить мобилизацию военных пенсионеров для формирования «мощных резервов» для наступления. Планируется призвать несколько десятков тысяч «запасников».

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью You-Tube-каналу «Да это так» заявил, что Киев решил объявить мобилизацию военных пенсионеров для формирования «мощных резервов» для наступления. Ранее глава MI-6 Мур анонсировал возможное контрнаступление ВСУ через несколько недель.

Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого необходимо готовить очень мощные резервы. Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом, — сказал он.

Он добавил, что мобилизуются не только участники АТО («Антитеррористическая операция на юго-востоке Украины», проводившаяся с 2014 по 2017 год против Донецкой и Луганской народных республик), но и участники конфликтов в горячих точках и даже в войне в Афганистане. Всего планируется мобилизовать несколько десятков тысяч военнослужащих запаса.

Цели Киева

По его словам, ключевым направлением для Киева является Херсонская область, а также Донбасс, конкретно – Славянск и Краматорск, поскольку, «Украине важно не потерять восток страны». Также он выразил сомнение в численности российской группировки войск, поскольку, по его словам, их «недостаточно чтобы взять даже Донбасс».

Также Маломуж пожаловался, что Запад саботирует передачу военной техники Украине и ограничивает ее возможности. Он отметил, США ограничили дальность стрельбы РСЗО HIMARS 70 километрами, когда как Киеву необходимо «хотя бы 120 километров, чтобы доставать до границ Украины, логистических центров, Луганской и Донецкой областей». «Русским будет все труднее». В МI6 заявили, что ВСУ скоро получат шанс для наступления Глава британской разведслужбы МI6 Ричард Мур считает, что перелом в противостоянии Москвы и Киева может... 21 июля 22:05

Мотивация из Лондона

21 июля глава британской разведслужбы MI-6 Ричард Мур заявил о возможности контрнаступления ВСУ через несколько недель. Он выразил уверенность, что российская армия «скоро выдохнется», поскольку в ближайшие недели ей будет трудно поддерживать численность личного состава и обеспечивать снабжение. Российский силовик назвал размеры взяток для освобождения от призыва в ВСУ Представитель российских силовых структур рассказал о размере взяток, которые требуют с украинцев... 22 июля 20:53

Им (российским войскам — прим. «Газеты.Ru») придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар. Их мораль по-прежнему высока, и они начинают получать все больше отличных вооружений, - сказал Мур.

Также он считает, что Украина способна одержать победу в противостоянии с Россией. Он добавил, что Киев покажет Европе своим контрнаступлением , как справляться с кризисным давлением.

Миллион солдат Украины

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью The Times, что украинские военные получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг Украины. В этих целях собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием». Конкретные сроки названы не были. При этом сам Зеленский отказался комментировать военные планы и сказал, что не читал интервью министра обороны. Минобороны РФ: ВСУ принудительно мобилизуют людей на Соледарском направлении Министерство обороны России сообщает, что вооруженные силы Украины принудительно мобилизуют жителей городов... 22 июля 20:53

12 июля представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что украинские разведчики готовятся к выполнению задачи, поставленной президентом по контрнаступлению на юге страны: «Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны».

Скибицкий подчеркнул, что «многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют», от «потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий».

Через пару дней Резников неожиданно заявил, что он не говорил о контрнаступлении на юге, его «неверно поняли». Резников выразил уверенность, что не говорил, что Киев «собирает миллионную армию», и попросил, чтобы ему простили его «английский неродной» язык.

В конце мая ВСУ пытались организовать контрнаступление на южном направлении — под Херсоном, однако оно было провалено. Украинские военные пытались захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, однако в результате только первой попытки было потеряно около 200 человек и 20 единиц техники. По некоторым данным, за несколько дней была разбита полноценная батальонно-тактическая группа ВСУ.