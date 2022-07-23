Власти США сообщили, что в Донбассе погибли два американца

Государственный департамент США подтвердил гибель двух американцев на Украине. Предположительно, они участвовали в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

Два погибших американца

Как сообщил представитель Госдепартамента, по официальным данным, двое американцев, которые, предположительно, сражались за Украину, погибли в восточной части страны. В ДНР удивились заявлению Лондона по поводу скончавшегося в плену наемника Пола Ури В МИД Донецкой народной республики удивились, что Лондон заявлял о «гуманитарной... 15 июля 21:32

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США на Донбассе Украины. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь», — приводит слова представителя Госдепартамента телеканал ABC.

Он добавил, что не будет давать другие подробности произошедшего «из уважения к семьям». Имен погибших он также не назвал.

Иностранные наемники, участвующие в боях стороне ВСУ, рассказали 21 июля телеканалу NBC, что всегда носят с собой средства для самоликвидации, чтобы не попасть в российский плен.

По словам одного американского наемника, у него всегда с собой есть ручная граната, чтобы быстро активировать ее в случае опасности попасть в плен. А бывший штабс-сержант армии США Джеймс Васкес заявил, что лично обучал солдат самоликвидации в случае угрозы попасть в плен.

19 июля заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции Донецкой народной республики с позывным Хохол рассказал РИА «Новости», что тройку лидеров по числу наемников, воюющих за Киев, составили Польша, Великобритания и США.

Смерти наемников

В тот же день телекомпания SVT сообщила, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях под Донецком. Ему было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался.

«Он приехал сюда пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями», — сообщил источник телекомпании. Омбудсмен ДНР: британский наемник Ури умер в плену 10 июля Британский наемник Пол Ури, который был в плену в Донецкой народной республике (ДНР), умер... 15 июля 16:22

На Украину отправились несколько сотен шведов, в том числе для вступления в так называемую интернациональную бригаду. Некоторые из наемников ранее служили в Вооруженных силах Швеции и ушли в отставку, чтобы отправиться на Украину. Источники телеканала сообщили, что также есть наемники, которые, нарушив правила, приехали воевать, будучи военнослужащими шведских ВС.

15 июля омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила в своем Telegram-канале о смерти пленного британского наемника Пола.

«Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — написала она.

Морозова добавила, что во время первого медицинского осмотра у него был выявлен ряд хронических заболеваний. Среди них — инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и несколько заболеваний сердечно-сосудистой системы. Омбудсмен отметила, что Ури была оказана медицинская помощь.

По словам Морозовой, власти Великобритании, международные организации и иностранные СМИ были извещены о пленении Ури.

Приговоренные к казни

9 июня в Донецке приговорили к смертной казни троих плененных в Мариуполе иностранцев: двух граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Они частично признали вину. Теперь их могут расстрелять. В ДНР назвали причину смерти пленного британского наемника Ури Причиной смерти пленного британского наемника Пола Ури, который находился в Донецкой народной республике... 15 июля 21:32

В середине июня в боях под Харьковом российские военные также взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии — 39-летнего Александра Дрюке, служившего в Ираке, и 27-летнего Энди Хьюна.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США находятся на прямой связи с российскими властями по поводу задержанных на Украине наемников из Соединенных Штатов.

«Мы не получили какого-либо формального или официального ответа, кроме того, что российские представители озвучили в публичных интервью», — добавил Прайс.

Всего, согласно данным Министерства обороны России, на Украину с начала спецоперации прибыли 7107 наемников более чем из 60 государств. При этом 2347 из них погибли, 2019 — уехали.