«Все сбили, все удачно»: Херсонская область отразила утренние обстрелы ВСУ

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что со стороны Украины обстреляли мост в районе Каховской ГЭС, а также мост через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка. Он уверен, что второй мост обстреляли американцы из РСЗО M142 HIMARS.

«Все удачно»

Кирилл Стремоусов рассказал РИА «Новости», что в результате удара украинских войск по мосту в районе Каховской ГЭС в нем появились дырки, но он не был разрушен, дамба тоже не пострадала. Глава районной администрации Владимир Леонтьев подтвердил агентству, что ракетную атаку удалось отразить. ВСУ выпустили не менее семи снарядов по району Каховской ГЭС в Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили не менее семи снарядов по району Каховской гидроэлектростанции... 23 июля 12:59

«Все сбили, все удачно. Никаких повреждений серьезных не было. Были незначительные повреждения, но серьезного ничего не было. Все это мелочь», — добавил Стремоусов.

В пресс-службе администрации Каховского района сообщили ТАСС, что Вооруженные силы Украины утром в субботу выпустили не менее семи снарядов по району Каховской ГЭС.

«В 05:07 мск было порядка семи прилетов. Замечен дым в районе Каховской ГЭС, били туда», — сказал представитель администрации.

Мост через Ингулец

Стремоусов также сообщил ТАСС об обстреле моста через реку Ингулец в Херсонской области. По его словам, применялись реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

«Нанесен удар по Дарьевскому мосту (мост через реку Ингулец в селе Дарьевка – «Газета.Ru»). В объект попало семь снарядов», — сказал он.

Замглавы администрации Херсонской области подчеркнул, что сейчас в регионе усиливается система ПВО, чтобы перехватывать все снаряды, выпущенные из РСЗО HIMARS. Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Стаханову Вооруженные силы Украины в пятницу, 22 июля, выпустили одну ракету из американской РСЗО HIMARS... 23 июля 06:36

Он также уточнил, что, обстрелянный мост стратегического значения не представляет, он уцелел, поэтому движение по нему не перекрывали. А Антоновский мост в субботу не обстреливался. По мнению Стремоусова, это связано с тем, что теперь он надежно прикрыт ПВО.

«Антоновский мост сегодня не обстреливали. Несколько дней они пытались, два дня назад они в очередной раз попытались, но все 12 ракет были сбиты. Тогда поняли, что с нашей стороны усилена система ПВО, что бесполезно стрелять по мосту, и прекратили попытки», — сказал замглавы администрации.

Согласно данным Стремоусова, пострадавших в результате субботних обстрелов нет.

Он также уверен, что Украинские военные не смогли бы управлять РСЗО HIMARS со спутниковым наведением, поэтому обстрелы производят американцы.

«Это стреляют не украинцы, «хаймерсами» стреляют американцы — это 100%, потому что там сложная система наведения через спутник, по которой они точечно бьют. Кнопку-то обычную и любой дурак нажать может, а тут нужна работа со сложной системой. Это американское оружие, американские спутники — ведь нет украинских спутников. Так что это дело рук американцев, которые мечтают, чтобы эта война была вечной», — заявил Стремоусов ТАСС.

Участившиеся обстрелы

В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке из РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов, разрушено более 70% города. Администрация Запорожской области сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины... 22 июля 20:02

19 июля в результате обстрела Антоновский мост — единственный в Херсоне мост через Днепр — получил четыре повреждения. ВСУ нанесли этот удар также из РСЗО HIMARS. В среду, 20 июля, Украина повторно обстреляла мост, из 12 выпущенных ракет по нему попало 11. Движение по мосту временно ограничили для грузового транспорта.

По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.

21 июля ПВО отразила новую попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты.

«Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упало в Днепр. Попаданий и разрушений нет. Система ПВО все отразила», — сказал тогда Стремоусов РИА «Новости».

22 июля он сообщил ТАСС, что системы ПВО Херсонской области усилены, было поставлено вооружение для перехвата ракет систем HIMARS.

«Ввели дополнительно новые подразделения (ПВО), поставили вооружение, чтобы сбивать «хаймарсы», — рассказал он.