Женам — эмиграцию, штурману — клофелин. ФСБ заявила о попытке Украины угнать военные самолеты РФ

В Федеральной службе безопасности России заявили, что пресекли операцию Минобороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России — Су-24М, Су-34 и Ту-22М3. Согласно информации ведомства, действия украинцев курировали спецслужбы НАТО.

«Пытались завербовать российских летчиков»

Как отмечается на сайте ФСБ, сотрудники украинской военной разведки, «действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков».

«(Они пытались. — «Газета.Ru») склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — говорится в сообщении. ФСБ: ВСУ признались, что в населенных пунктах Украины расположено наибольшее число ПЗРК Украинские военнослужащие, планирующие прием российского боевого самолета, сами признались в том, что... 25 июля 12:06

В российском ведомстве добавили, что «в ходе оперативной игры» контрразведчики получили сведения, которые помогли Вооруженным силам «нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов».

Кроме того, в ФСБ рассказали, что уже установлены сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на видеозаписи ФСБ, украинская военная разведка готова была платить летчикам до $2 млн за угнанный самолет российских ВКС. Согласно данным российского ведомства, военные Украины должны были сымитировать перехват угоняемого самолета. Их интересовали российские Су-24М, Су-34 и Ту-22М3.

Якобы в обмен на самолеты украинская разведка пообещала переправить жен российских военных в Евросоюз — Германию, Болгарию, страны Прибалтики — и открыть там валютные счета.

«Как следует из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР заплатило бы 4 тысячи долларов авансом, которые передавались бы курьерами, а после обещали заплатить еще два миллиона долларов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ФСБ.

«Отравление клофелином»

Оперативный сотрудник ФСБ России рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что украинская разведка также планировала взять в заложники семью российского военного летчика, угнавшего бы самолет на Украину.

«Как только члены семьи российского летчика выезжают за пределы России, они тут же становятся заложниками в руках ГУР. Методы шантажа, угроз, давления на родственников стали неотъемлемой частью деятельности украинских спецслужб. Никаких моральных и нравственных ограничений для них не существует. Они бы их просто похитили», — заявил сотрудник ФСБ. ФСБ: британские спецслужбы помогали ВСУ в угоне российского самолета Спецслужбы Великобритании помогали украинским военнослужащим в операции по угону российских военных... 25 июля 12:06

А штурмана российского боевого самолета, который пытались угнать украинские военные, якобы планировали отравить клофелином. Телеканал обнародовал фрагмент телефонного разговора «украинского офицера с российским пилотом», который якобы согласился на угон.

Украинский военнослужащий спросил пилота, пьет ли штурман самолета кофе. Он также предложил передать препарат, который подействует «через 30-40 минут». Затем «Россия 24» показывает кадры с изъятыми в тайнике в Волгограде двумя упаковками клофелина по 10 ампул каждая — якобы тот самый препарат, о котором говорил украинский офицер.

«Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских спецслужб», — отметил сотрудник ФСБ.

Телеканал также показал четыре тысячи долларов, которые якобы изъяли у украинского курьера. Деньги, согласно данным ФСБ, предназначались для российского летчика, который согласился на угон.

«Воспринял как шутку»

«Россия 24» также показала в эфире российского военного летчика, который помог ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов. Он рассказал, что на него вышел «человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины». ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону российских самолетов Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила, что раскрыла и пресекла операцию Главного управления... 25 июля 12:06

«Изначально информацию, полученную от неизвестного мне лица, воспринял как шутку, естественно. Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями, по их мнению, я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации», — заявил пилот.

Он добавил, что украинская разведка предлагала ему паспорта европейских государств, обещала безбедную жизнь за границей.

Из видеоматериалов, обнародованных ФСБ, также следует, что во время подготовки угона самолетов украинская разведка сама раскрыла России места расположения средств ПВО и аэродромов Украины. Эти сведения якобы были переданы пилоту, притворившемуся, что он согласен на угон.

Среди данных — зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область) и карта высот окрестностей Житомира. Также было установлено, где в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов.

По «России 24» показали и фрагмент переписки главного расследователя издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Христо Грозева, который якобы участвовал в операции украинской военной разведки.

В сюжете телеканала рассказано, что через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.

«О причастности Грозева к MI6 нам известно не только из его заявлений <…> В последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО», — сказал в эфире телеканала сотрудник ФСБ.